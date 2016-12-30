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Московский листок

Перемирие, анонсированное Путиным, так и не наступило в Сирии: стреляют...

Опубликовано 30.12.2016 в разделе комментариев 1

сирия перемирие исламизм
Перемирие, анонсированное Путиным, так и не наступило в Сирии: стреляют...

После пары часов действия режима перемирия в Сирии правозащитники сообщили о единичных перестрелках, хотя в целом режим соблюдается. О соглашении объявил накануне президент России Владимир Путин, оно было достигнуто в ходе переговоров с участием Турции и Ирана и без привлечения США.

Перемирие вступило в силу в полночь 30 декабря. В Минобороны РФ и в МИД Турции подчеркнули, что соглашение о прекращении огня не включает группировки, признанные "террористическими организациями" Советом Безопасности ООН, - запрещенные в РФ "Исламское государство" (ДАИШ) и "Джебхат ан-Нусра". На них не распространялись и предыдущие соглашения о прекращении огня.

Reuters со ссылкой на Сирийский совет по надзору за правами человека сообщает, что менее чем через два часа после полуночи были зафиксированы перестрелки между повстанцами и правительственной армией в провинции Хама. Представитель одной из вооруженных группировок заявил агентству, что перемирие нарушили войска Асада, которые обстреляли два населенных пункта в провинции Идлиб на границе с Хамой.

РИА "Новости" со ссылкой на сирийский военный источник рапортует между тем что после полуночи армия прекратила боевые действия на всей территории страны. По прошествии первого часа в ополчении городов Дамаск, Алеппо и Хомс РИА заявили, что прекращение огня соблюдается.

В четверг Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны были три документа: первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Тем временем британские королевские ВВС планируют крупную наступательную операцию в Сирии в следующем году и намерены бросить все силы на бомбардировку столицы террористического "Исламского государства" - Ракки.  Источники The Daily Telegraph в командовании ВВС сообщают, что, скорее всего, весной следующего года основные боевые действия будут перенесены из Ирака в Сирию, поскольку Лондон заинтересован в укреплении позиций сирийских повстанцев. В 2016 году большая часть боевых вылетов британских военных летчиков приходилась на Ирак, где идет операция по освобождению Мосула - 347 против 60 воздушных ударов в Сирии.

Британские военные рассчитывают на окончательное освобождение Мосула весной следующего года, что позволит перебросить самолеты и дроны на поддержку нового наступления в Сирии. Источник издания отмечает, что рейды станут "гораздо более опасными", поскольку армии Башара Асада помогают контролировать воздушное пространство ВКС России.

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
аааааааааа-ха-ха написал 30.12.2016 11:00
Ну, и чего здесь необычного? Плешивый карлик давно уже троллит без всякой привязке к реальности.
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