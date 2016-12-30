В ответ на санкции Россия закрыла школу для детей американских дипломатов в Москве

Российские власти закрыли англо-американскую школу в Москве, в которой учились дети дипломатов из США, Великобритании и Канады в ответ на новые санкции и высылку дипломатов из США, передает CNN. Кроме того, иностранным дипломатам запретили посещать дом отдыха посольства США в Серебряном Бору.

Напомним, накануне власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками в ходе выборов американского президента. Под санкции попали ГРУ, ФСБ и три организации, которые, по данным США, оказывали им услуги.

Кроме того, Госдеп объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, им дал 72 часа, чтобы покинуть страну.