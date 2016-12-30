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Московский листок

В ответ на санкции Россия закрыла школу для детей американских дипломатов в Москве

Опубликовано 30.12.2016 в разделе комментариев 3

В ответ на санкции Россия закрыла школу для детей американских дипломатов в Москве

Российские власти закрыли англо-американскую школу в Москве, в которой учились дети дипломатов из США, Великобритании и Канады в ответ на новые санкции и высылку дипломатов из США, передает CNN. Кроме того, иностранным дипломатам запретили посещать дом отдыха посольства США в Серебряном Бору.

Напомним, накануне власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками в ходе выборов американского президента. Под санкции попали ГРУ, ФСБ и три организации, которые, по данным США, оказывали им услуги.

Кроме того, Госдеп объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, им дал 72 часа, чтобы покинуть страну.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
тэ-тэ-тэ написал 30.12.2016 11:12
В ответ на санкции США Россия сделал то, что лучше всего у нее получается - закрыла школу.
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(без названия)
тю написал 30.12.2016 11:10
Россия закрыла американскую школу в Москве. А ведь могла бы и разбомбить, как школы в Алеппо! Так что США пусть спасибо скажут!!!
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ааааааааааааа-ха-ха написал 30.12.2016 10:55
После школьных каникул откроют.
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