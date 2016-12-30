Красная икра не доехала до кризисных столов самых дорогих москвичей

Грузовой автомобиль "Газель", который вез в Москву большую партию красной икры к новогодним праздникам, не доехал до столицы, попав дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье. В результате оживленная автотрасса оказалась буквально завалена икрой, передает Life.

По сведениям канала, авария случилась на 50-м километре Симферопольского шоссе, а икры на дороге оказалось столько, что машины, проезжая этот участок, буксовали на скользком деликатесе, который является непременным атрибутом новогоднего стола у многих россиян. Впрочем, сейчас далеко не все могут себя этим побаловать в условиях кризиса.

Между тем на днях перед одним из продуктовых магазинов в Алтуфьевском районе столицы на улице выстроилась длинная очередь, напомнившая времена СССР в "застойный" период дефицита продуктов питания. Как оказалось, около 50 человек стояли в очереди за красной икрой. Почему ажиотаж вызвал именно этот магазин, не ясно. Возможно, народ привлекла стоимость продукта.

Ранее Росрыболовство сообщало, что икра лососевых рыб может немного подорожать, но дефицита на прилавках не будет. В то же время эксперты советуют осторожнее подходить к покупке икры, выбирая продукт в стеклянных, а не жестяных банках, со знаком Российской системы качества на упаковке. Не стоит доверять и подозрительно низкой цене.

На фоне данной мелкой, но яркой потери - 9 тысяч тонн уничтоженной Россельхознадзором вполне пригодной для столов еды кажутся всё же основным итогом года. Напомним, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) под занавес уходящего года отчиталась о своих успехах в задержании и уничтожении заграничной пищевой продукции во исполнение соответствующего указа президента Владимира Путина за все время его действия начиная с 6 августа 2015 года.

"На 26 декабря 2016 года задержано 8692 тонны контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 8546 тонн. Задержано 389 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 326 тонн", - сообщается на сайте надзорного ведомства.

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