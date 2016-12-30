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Московский листок

Посол РФ в Израиле надорвался на дипломатической работе в ресторане

Опубликовано 30.12.2016 в разделе комментариев 2

израиль мид
Посол РФ в Израиле надорвался на дипломатической работе в ресторане

Посол России в Израиле Александр Шеин попал в больницу, сообщает сайт NEWSru Israel. По его данным, инцидент произошел вечером в четверг, 29 декабря. Дипломат почувствовал себя плохо во время ужина в одном из тель-авивских ресторанов. Прибывшие на место по вызову медики скорой помощи доставили его в городскую больницу "Ихилов".

РИА "Новости" со ссылкой на новостной портал Ynet news передает, что Шеин был доставлен в отделение интенсивной терапии. По данным ТАСС, заместитель посла Алексей Дробинин подтвердил информацию о госпитализации Шеина и сообщил, что в настоящий момент посол чувствует себя хорошо.

Посол России в Израиле Александр Шеин поддерживает контакты с дипломатами, состояние его здоровья после медицинского обследования оценивается как стабильное, сообщили журналистам в пятницу, 30 декабря, в посольстве РФ в Тель-Авиве.

"Посол прошел (медицинское) обследование, состояние здоровья стабильное", - сказал собеседник агентства. По его словам, он "только что с ним (Шеиным) разговаривал". Посол "желает всем хорошего Нового года", отметил дипломат.

Александр Шеин родился в марте 1952 года, ему 64 года. Шеин занимает должность посла России в Израиле с июля 2015 года. До этого он представлял интересы страны в Тунисе, Иордании и Ираке, а также работал в структурах МИД в Москве.

Недавно Россия потеряла своего посла в Турции. Он был убит в Анкаре террористом. В Кремле произошедшее расценили как попытку сорвать процесс нормализации двустороннего сотрудничества России и Турции, а также воспрепятствовать сближению стран по политическому урегулированию ситуации в Сирии.

От редакции: А ведь тоже скажут - на боевом посту пострадал... Что поделаешь, если диломатическая работа при буржуазных режимах вся к этому и сводится - поужинать, на выставку сходить?.. Впрочем, получить пулю на выставке - тоже теперь "при исполнении". С Израилем, правда, нет таких сложностей в дипломатии, как с Турцией. И всё равно - какие разные быть могут дипломаты. Вспоминаем того же Чичерина или Войкова... Почему-то убийство товарища Войкова у нынешних буржуазных блогеров вызывает только классовое презрение и какие-то беляцкие судороги: "был убит не как дипломат, а как террорист". Зато никаких претензий к дипломатии нынешней - удар в ресторации от чрезмерных возлияний, это, конечно же, почётнее чем быть убитым террористом-антисоветчиком...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Шаман написал 30.12.2016 12:43
Сейчас этой пережравшейся свинье дадут орден за заслуги перед русней :)))
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от редакции
...(настоящий ) написал 30.12.2016 12:08
Устриц обожрался nидор мокрожопый.
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