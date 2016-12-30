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Московский листок

Готовящимся бастовать учителям Забайкалья Митя-премьер пожелал интересных проектов

Опубликовано 30.12.2016 в разделе комментариев 0

кремляди образование либералы забайкалье
Готовящимся бастовать учителям Забайкалья Митя-премьер пожелал интересных проектов

Общероссийский профсоюз образования обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять срочные меры в связи с "крайне напряженной социальной ситуацией" в Забайкальском крае, вызванной задолженностью по заработной плате работникам образования.

Работники этой сферы в данном регионе в течение двух последних лет многократно сталкивались с проблемой задержек зарплаты, говорится в телеграмме, направленной премьеру и обнародованной на сайте профсоюза 29 декабря.

"В соответствии с вашим поручением по итогам совещания 25 ноября правительству Забайкальского края, Минфину России, Минтруду России поручено принять исчерпывающие меры по погашению в 2016 году задолженности по заработной плате, сложившейся в крае", - напоминает профсоюз.

"Однако в преддверии новогодних праздников из районов Забайкальского края в очередной раз поступают тревожные сообщения о невыплате работникам в полном объеме заработной платы за отработанное время в декабре, в связи с чем, растет социальное напряжение в коллективах образовательных организаций", - говорится в обращении.

Педагоги предупредили Путина и Медведева о приостановке работы из-за долгов по зарплате

28 декабря заместитель председателя краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Нэлла Поликарпова заявила, что учителя в Забайкалье после новогодних праздников могут пойти на приостановку работы из-за задержки зарплаты. По ее данным, размеры выплат по районам варьируют от 5-15% до 25% декабрьской зарплаты, и "ситуация в коллективах накалена до предела".

Педагоги школы N4 в поселке Карымское Карымского района Забайкалья со своей стороны направили на имя главы региона Натальи Ждановой, президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева открытое письмо, в котором предупредили, что вынуждены будут приостановить работу с 13 января 2017 года в случае невыплаты им 50% заработной платы за декабрь 2016 года, сайт "Забмедиа".

На 28 декабря 2016 года учителям этой школы выплатили только остатки по зарплате за ноябрь и 6% за декабрь, в то время как по Трудовому кодексу первая половина оплаты за месяц составляет не менее 50%, указали авторы обращение.

"Выплаты за коммунальные услуги приостановлены, а оплачивать все услуги нужно до 10 числа каждого месяца, в противном случае начисляется пеня. Уже второй месяц происходит задержка заработной платы, индексация (мизерная) не выплачивается", - говорится в письме. Его авторы попросили губернатора разъяснить сложившуюся ситуацию.

"Нам обещали 40%, мы даже на это были согласны перед Новым годом, потому что понимаем - кризис", - рассказала журналистам учитель начальных классов данной школы Марина Наумова. По ее словам, "ситуация очень накалена, много молодых педагогов, у которых дети на руках, учителя, у которых ипотеки, ссуды".

Медведев "ответил" поздравительной телеграммой с пожеланием забайкальцам "интересных проектов" в Новом году

Ответа на эти обращения из Белого дома и Кремля пока не последовало. В то же время Медведев направил в адрес главы Забайкальского края Натальи Ждановой телеграмму с поздравлениями забайкальцам, напомнившую журналистам знаменитое изречение премьера, ставшее мемом "Денег нет, но вы держитесь".

Премьер в телеграмме пожелал жителям Забайкалья благополучия, счастья и новых возможностей, и отметил, что провожая уходящий год, каждый вспоминает его яркие моменты, надеется на добрые перемены и мечтает о будущем, сообщили "Забмедиа" 30 декабря в пресс-службе главы региона.

"Пусть новый год откроет новые возможности в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных областях. И пусть наступающий 2017-й будет благополучным и счастливым", - цитирует портал пожелания премьера.

Также главу региона и жителей Забайкалья поздравили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, добавили в пресс-службе.

Напомним, в сентябре руководитель Могочинского района Забайкальского края Дмитрий Плюхин на своей странице в Facebook раскритиковал российского премьер-министра Дмитрия Медведева и назвал его визит в Читу показухой. Ранее Плюхину запретили участвовать в выборах. 

"Объясните мне, пожалуйста, какой смысл был в приезде в Читу Медведева? Обсудить проблемы охраны труда? Посоветовать рабочему жениться и взять ипотеку по какой-то сельской программе?" - спросил он.

По его мнению, это "показуха" и "никчемные встречи". "На месте Ждановой я бы спросил с Медведева за многое. За политику центра в части межбюджетных и прочих отношений. А не ходил бы за спиной этого товарища и не лил бы елейные речи ради того, чтобы получить расположение к себе и краю, а вдруг чего обломится", - заявил он. 

Отметим, что Забайкальский краевой суд 7 сентября решил оставить без изменения решение Могочинского районного суда о снятии кандидатуры Дмитрия Плюхина с выборов главы Могочинского района, передает "Чита.ру". 

Дмитрий Медведев 9 сентября приехал в Читу и провел совещание по вопросам охраны труда и трудовых отношений, на котором обсудили предложения по повышению уровня безопасности труда, усилению профилактики травматизма и заболеваемости работников на производстве. Премьер побывал на авиаремонтном заводе в Чите, а также за рулем внедорожника проехал по городу, после чего поручил заасфальтировать одну из улиц - Аянскую. Встречали Медведева пикетчики: местные жители с плакатами в руках требовали снизить тарифы на электроэнергию и повысить зарплаты.

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