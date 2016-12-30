Кремлевские новости

Вы знаете, какая самая главная новость в новостях Яндекса на сей секунд? "Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы"! И целых 43 ссылки... на российские источники.

Вот это и называется кремлевским контролем за медиа-пространством. Не очень смешная и явно не свежая картинка в Твиттере за подписью российского диппредставительства в Лондоне - это самое главное и важное, что сейчас происходит в мире.

А почему ж нет ссылок на первоисточники?

Ну перво-наперво первоисточники, мягко говоря, не супер. А главное, по новому закону СМИ, не имеющие российской регистрации, не могут присуствовать в новостном агрегаторе Яндекса.

Я понимаю, что специалистам с Яндекса самим очень противно, они ж специалисты. Но дилемма между протестом и трехразовым питанием чаще всего решается в пользу питания. И кому вообще нафиг нужен профессионал, которому просто негде реализовать свои профессиональные качества?

А возможностей таких в стране все меньше и меньше. Это ж видно и по новостям - Сергей Семак стал главным тренером "Уфы" (вот каким образом я узнал, что есть такая команда, а кто такой Семак так и не знаю); версия теракта при крушении Ту-154 не подтвердилась (а что, была такая версия?); Рособрнадзор запретил прием студентов в пять вузов‍ (ну и что с того?)...

Это главное, что случилось на планете Земля по версии новостного агрегатора Яндекса!

Странно, что ничего нет о том, что котик госпожи Яровой оправился от испуга...

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