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Московский листок

Верному зюгановцу Рашкину предстоит решить, нужен ли дорогим россиянам газ в домах

Опубликовано 30.12.2016 в разделе комментариев 3

газпром социальныйрегресс госдура сырьеваяимперия
Верному зюгановцу Рашкину предстоит решить, нужен ли дорогим россиянам газ в домах

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин предлагает запретить использование газа в жилых домах. Письмо с данной инициативой он направил депутату Госдумы Валерию Рашкину. Об этом в пятницу сообщает RT со ссылкой на текст письма. Позже эту информацию подтвердила агентству ТАСС пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова.

Согласно письму Алешина, "предполагается принятие принципиального решения" о запрете использования газа с целью "исключения взрывов и пожаров", которые "приводят к человеческим жертвам" и "разрушениям жилых зданий".

Запретить газ он предлагает как в строящихся многоквартирных домах, так и в эксплуатируемых. Алешин указывает, что потребление газа для приготовления пищи в домах составляет лишь около 1% от общего количества потребления газа.

В качестве альтернативы газу глава Ростехнадзора предложил устанавливать в жилых домах электробытовые приборы.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за небезопасное использование газового оборудования в жилых домах. Закон был принят после серии ЧП со взрывом бытового газа. Так, в начале ноября часть двухэтажного дома обрушилась после взрыва газа в городе Иваново. 4 октября аналогичная трагедия произошла в ивановском поселке Ильинское-Хованское - погибли три женщины. Кроме того, взрыв бытового газа произошел в ночь на 23 октября в Рязани на верхних этажах десятиэтажного дома, погибли семь человек, пострадали 16. В начале сентября в Старом Осколе взрыв бытового газа унес жизни четырех человек, в том числе двух детей. 7 декабря взорвался газ в жилом доме в хабаровском городе Советская Гавань.

Как отмечает ТАСС, в 2016 году в результате взрывов (хлопков) бытового газа в жилых домах в разных регионах РФ погибли по меньшей мере 28 человек.

По данным Росстата на 2015 год, в России газифицировано 67% жилищного фонда. Согласно региональной статистике за 2014 год, больше всего газом пользуются в Ингушетии (98%), Северной Осетии (97,2%), Кабардино-Балкарии (95,7%) и Мордовии (95,7%). А наименее газифицированы дома в Кемеровской области (8,6%), Приморском крае (9,1%) и на Сахалине (10,3%). Напольными электроплитами оснащено 22% российского жилфонда. Больше всего электроплит на Чукотке (83,6%), в Югре (72,1%) и Иркутской области (68,7%).

- Кстати, очень дельное предложение, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и определённая логика, логика правящего класса в этой инициативе имеется: во-первых, сразу снимается вопрос газификации сёл в том же Дагестане, ну, и в прочих регионах сырьевой империи, куда, как утверждают подручные Миллера, тянуть газопроводы жутко дорого (не то, что Южный или Северный поток), а во-вторых сразу же снижается взрывоопасность, и где имеется электричество, там на нём всё и сготовят и им же обогреются (АГВ - пережиток совка), а где не имеется, так вот же - печка всегда рядом, ну или в землянки переселяться, у костров, ловить дичь (газпромовских топ-менежребецов, например) да и жарить прямо в лесах, ну а Газпром начнёт наконец-то, не как при проклятом социализме, работать только на экспорт! 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
залетный тип неприятной наружности написал 30.12.2016 15:26
На скрепы покусились, на прибыль Путина.
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кстати,
случайнозашел написал 30.12.2016 15:20
по статистике самая расчпространенная причина пожаров в частных домах - проводка! Так что заодно и электричество надо отключить... Что б уж наверняка. Да, еще от автомобилей гибнет больше народа, чем от пожаров, авиакатастроф и ИГ вместевзятых. То бишь и машины надобно запретить. Вообще-то меня сильно удивляет абсолютна неосведомленность руководства Ростехнадзора - по статистике газ самый безопасный способ отопления домов.
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(без названия)
Хуизху написал 30.12.2016 15:17
Электричество также опасно и его следует отключить.8=)
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