Протоиерей Чаплин предложил избрать Путина царём

На пресс-конференции бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ Всеволод Чаплин предложил сделать Владимира Путина царём. Его цитирует "Национальная служба новостей": «У нас есть своя формула — "Православие, самодержавие, народность". Мы — народ с монархическим сознанием. У нас нет монархии, но ее можно восстановить. Народу нужен царь, им может быть Путин или кто-то из династии Романовых".

Между тем рейтинг одобрения деятельности президента России продолжает бить рекорды. В последнем месяце уходящего года он достиг максимального значения — 86,6%, сообщает Всероссийский центр центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным соцопроса продолжает расти также рейтинг правительства Д.Медведева, преодолевший показатель в 63%, и "Единой России", которую поддерживает почти половина россиян. Удивительно, рост доверия к правящим политическим институтам происходит с той же динамикой, что и рост цен или рост безработицы. Складывается впечатление, что экономический кризис заставляет жителей страны лишь повизгивать от удовольствия. Повышение стоимости коммунальных услуг, оплаты проезда, появление новых поборов, снижение зарплат россияне, видимо, встречают с ликованием.

Что ж, учитывая эти факты, следует признать, что кажущиеся на первый взгляд странными слова Чаплина отнюдь не безосновательны. Может быть, действительно удел нашей державы - славные времена Николая Палкина, родившие милую сердцу священника уваровскую триаду? Так тогда и крепостное право надо вернуть. При крепостничестве-то Россия империей стала, вышла к Балтийскому и Чёрному морям, первый раз Берлин брала, Польшу делила. Стоит подумать о возврате телесных наказаний. Либералов-пятиколонников можно было бы пороть на Красной площади, и шоу на НТВ показывать. Представьте только, какая бы телеаудитория собралась на экзекуцию Собчак или Рынски! "Чугунный" цензурный устав снова ввести. Чтобы не расстраиваться из-за всяких пакостных писак и щелкоперов. Цензоры будут определять, какие книги и статьи печатать, какие спектакли ставить, какие фильмы пускать в прокат.

Почему бы наших мудрых депутатов не пожаловать титулами? Князь Милонов, баронесса Мизулина, граф Жириновский - звучит, однако. Или вообще назвать Государственную думу Боярской. Понятие "гражданин" запретить. Пускай простолюдины зовутся холопами - это в русле идеи народа с монархическим сознанием. Сословные суды на совершенно законных основаниях станут выносить оправдательные приговоры представителям благородного сословия. За отсутствие восторженного патриотизма холопов можно будет отдавать в рекруты.

В Европе, конечно, тоже существовали монархии. Германская или Австро-Венгерская империи, например, пали, ста лет не прошло. Но европейцы за век растратили своё монархическое сознание, а мы, если верить Чаплину, нет. Весь мир, существующий в чаплинском мировоззрении, известно, чтобы строить козни России, идёт в одном направлении, а чаплинская Россия пойдёт в противоположном - к монархии, в девятнадцатый век, к единству царя с народом и корпусом жандармов.

Некоторые обвинили протоиерея в попытке грубо польстить Путину. Только, скорее, своим предложением вернуться в лапотные времена он ставит его в неловкое положение. По признанию самого Владимира Владимировича, его любимый правитель в отечественной истории - Пётр Первый. Реформатор. В том числе не побоявшийся разгромить оппозицию духовенства и ликвидировать патриаршество. К сожалению, речи многих нынешних церковных иерархов, как в указанном случае, вроде лояльные к светской власти, на самом деле дискредитируют её своей откровенной реакционностью.

...Если уж избирать царя, то главным претендентом на трон представляется барнаульский кот Барсик. Кот-политик прославился в уходящем году, когда он вступил в предвыборную гонку за кресло главы администрации Барнаула и набрал более 90 процентов голосов интернет-пользователей. По опросам ряда сайтов, альтернативных ВЦИОМу, теперь упитанный кот сенсационно обходит в голосованиях "Если бы выборы президента состоялись сегодня" всех возможных конкурентов с огромным до неприличия отрывом. Имеет ли Барсик отношение к родословной кошек семьи Романовых, пока остаётся неизвестным.

За кого вы бы проголосовали на выборах президента в 2018 году?: За Путина (57) За кота Барсика (737) За Зюганова (83) За Жириновского (7) За Навального (193) За Явлинского (23)