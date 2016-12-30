Лучший российский друг северокорейского народа подмахнул выполнение резолюции Совбеза ООН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по выполнению резолюции Совбеза ООН 2270 в отношении КНДР. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Указ подписан в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний, он предусматривает введение ряда ограничений в отношении КНДР.

Напомним, власти Северной Кореи намерены нанести предупредительный удар по США и Японии при «малейших провокациях» со стороны этих стран. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Пхеньян готов пойти на «ядерный ультиматум» с целью защиты своего права на существование и суверенитета республики.

В КНДР напомнили, что рассматривают Вашингтон как агрессора, а Токио — «заклятого врага корейского народа». Севекорейские власти КНДР также осудили главу МИД Японии Фумио Кисиду за то, что он выступает за наращивание давления на Пхеньян.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ожидает как минимум пяти новых ракетных испытаний в КНДР. Последний раз, 20 октября, Северная Корея произвела неудачный запуск баллистической ракеты.

От редакции: Какая сахарная косточка к новогоднему столу путриотов! Ведь, если кто-то не в курсе, учёные-ядерщики в КНДР тоже родились, учлись, развивались не сами по себе, и попробуйте догадаться, какая из ядерных сверхдержав помогала социалистическому брату даже в самые глухо-реакционные годы? Собственно, мало чем ещё РФ и была интересна КНДР после 1991-го: у неё всё своё есть. Получается, что Путин - надёжа всех реваншистов "империи" и внешнеполитических одобрянцев "верховного главнокомандующего"- свёл на нет длительную совместную работу учёных-ядерщиков, только ради того, чтобы умилостивить дядюшку Сэма. Вот такая, братцы, успешная ведётся "холодная война-2"! Предаём уже не только Кубу и Вьетнам, откуда вывезли военные базы в начале правления Путина, предаём последнего "островного" товарища по соцлагерю. Вкупе с продажей 19,5% акций Роснефти - всё это характеризует политику правящего в РФ класса как окончательно проигрышную, этакий "хвостизм". Любопытно, а другую резолюцию Генассамблеи ООН - насчёт сбора доказательств военных преступлений в Сирии наш силовигарх номер один тоже подмахнёт с таким же усердием и исполнительностью (ранее РФ в числе ещё 15 стран голосовала против)?

Д.Ч.

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