Путин вторит Сталину? Но сказав "А", надо сказать и "Б"!

На торжественном предновогоднем приеме в Кремле, где собралась вся правящая элита, Путин поздравил своих дорогих гостей – и выпил за народ.

За первым столиком присутствовали патриарх Кирилл, премьер Медведев, глава совфеда Матвиенко, вдова Ельцина Наина... Но на фоне нарастающей сейчас популярности товарища Сталина нельзя было отделаться от ощущения какого-то дежавю. «За русский народ!» – это памятный тост, произнесённый Сталиным на кремлёвском приёме 24 мая 1945 года в честь нашей победы над объединенным западным врагом.

Путин обильно поливал своих приспешников торжественным елеем:

– Единственное, что хотел бы сказать – это то, что мы напряжённо работали. Я вас хочу поблагодарить за это… Это результат тех, кто находится в этом зале, и наших коллег, которых здесь нет, которых этот зал не вмещает, это руководители регионов и их команды. Это наш общий результат… И, конечно, результат работы всего нашего народа…

Но в ходе этой похвальбы прозвучала одна весьма символичная фраза:

– Можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать никаких проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть…

Тут так и просится на ум дополнение: никто кроме нас с вами и не в состоянии создать этих проблем…

Путин этого, конечно, не сказал – но из сказанного им опять же сквозит весьма прозрачная аллюзия на фоне нынешнего роста интереса к сталинской эпохе. И тут повтор почти буквальный: «Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять большевики», – сказал товарищ Сталин в докладе 13 апреля 1928 г. на собрании актива Московской организации ВКП(б).

И еще разжевал эту мысль в 1940 году в разговоре с начальником ЦАГИ Иваном Петровым: «Если возникает какая-то проблема, которая не противоречит законам физики, механики и химии, а ее решение необходимо родине, то она будет решена – вот что такое Советская власть».

Трудно предположить, что схожий пассаж в речи Путина возник случайно, без всякой подвязки к тем сталинским речам. То есть Путин, наделенный музыкальным слухом ко всем процессам в обществе, потому и голосующим 80-ю процентами за него – наверняка решил сыграть на популярном ныне тренде.

Но дальше что? Сказав «А», надо сказать и «Б». А это «Б» может быть только одним: хочешь добиться сталинских побед – убей тот дрянной нарост на теле общества, который вдавливает его сегодня в поражения.

И этот нарост, пришедший на кремлевское мероприятие и умеющий лучше всех читать меж строк, наверняка должен был услышать этот потаенный «второй смысл» в речах текущего вождя.

Вопрос: насколько хватит путинской решимости перейти от «А» к «Б» – а у того нароста заблокировать всей свой совокупной контргайкой этот переход?