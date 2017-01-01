Создание Путиным национальной гвардии - главный итог 2016 года

Как только Путин впервые стал президентом, эксперты сразу же отметили отсутствие у него стратегического мышления, необходимого для руководителя такого уровня.

Следствием этого стали многие бедствия, обрушившиеся на Россию.

3 июля 2016 г. Путин подписал закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".

Население, полиция и армия остались безучастными - и напрасно.

Отныне эта дата станет такой же роковой в истории России, как дата принятия Конституции РФ 1993г.

Национальная гвардия - это 400 тысяч честолюбивых молодых людей, прекрасно вооруженных и обученных, убежденных, что у гвардейцев должна быть лучшая зарплата, льготы, пенсии, вооружение, оснащение и обеспечение. Такие претензии всегда будут опережать возможности государства и порождать в стране политическую нестабильность и потрясения.

Несмываемым позором покрыли императорскую гвардию знаменитые преторианцы, личная гвардия римских императоров.

Чтобы преторианцы не имели связей с населением Рима, их набирали из представителей римских провинций и варварских племен, выслужившихся в римской армии. Грубые, циничные, безжалостные, они занимались грабежами и развлекались, избивая прохожих дубинками на улицах Рима.

Убив очередного императора, преторианцы объявили, что сделают императором того, кто больше заплатит.

Новый император не смог полностью расплатиться с ними. В это время в армии начался мятеж, перепуганный император с трудом собрал деньги, преторианцы деньги взяли - но защищать императора отказались. Император был убит.

В конце концов преторианская гвардия была ликвидирована императором Константином в 312 году н. э., который назвал ее "постоянным гнездом мятежей и разврата".

В истории России первой царской гвардией нужно считать "опричное войско" Ивана Грозного.

Опричники совершили множество ужасных преступлений, псковский летописец писал: "Царь учиниша опричнину… И от того бысть запустение велие Русской земли."

До 90 % земли лежало "в пустее".

Опричником был царь Борис Годунов, после смерти которого наступило Смутное время, когда Российское государство оказалось на краю гибели.

"...Правда в людях оскудела и воцарилась неправда, и всяческая злоба, и ненависть, и безмерное пьянство, и блуд, и ненасытное стяжательство, и ненависть к братьям своим умножилась, ибо оскудела доброта и обнажилась злоба, и покрылись мы ложью."

("Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства",1612 г.)

Императорскую гвардию в России создал Петр I в 1700 году. Чинам гвардии давалось старшинство на две ступени выше армейских, преимущества по возможности выслуги, в гвардии офицеры получали денежное содержание на ступень выше, чем в армии. Офицерам гвардии также полагалось ежегодное пособие в размере половины годового денежного содержания из личных сумм императора.

Весь восемнадцатый век прошел в России под знаком дворцовых переворотов, осуществлявшихся императорской гвардией, гвардейцы убили двух императоров, приняли участие в восстании декабристов, убили фаворита Николая II Распутина, усилив хаос внутри правящей верхушки, который закончился падением династии Романовых.

Говорят, что Путин по своему интеллектуальному уровню и морально-волевым качествам соответствует только должности полицейского оперуполномоченного, однако историческое недоразумение сделало его президентом и верховным главнокомандующим ядерной державы - все это обещает в будущем опасные потрясения не только для России, но и, возможно, для всего человечества.