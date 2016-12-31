Весы Маат: кого переиграл Путин?

Подведу итоги 2014-2016 годов. Так кого реально переиграл В.Путин и что он явно проиграл? Давайте посмотрим на это без гнева и пристрастия. Помните, как древнеегипетская богиня Маат взвешивала сердца умерших и определяла баланс праведности и грешности каждого?

АМЕРИКА: ПОБЕДА, ОБЕРНУВШАЯСЯ ТРАМПОМ

Нынешнюю свистопляску с высылкой дипломатов РФ из Америки (сравнимой по размаху с высылкой 2001 года) наблюдать без смеха нельзя. Проигравшие Обама и Клинтон откровенно гадят Трампу в тапки. Все это пойдет в обратном направлении, едва лишь Трамп принесет присягу и вступит в должность.

Умелое вмешательство Путина в ход выборов в Америке (через хакерство) – это очевидная победа ВВП на фронте пропаганды и специально-информационных операций. Тут он намного активнее, чем Брежнев-Громыко-Андропов-Устинов в начале 1980-х. Хотя тогда, конечно, не было еще ни Паутины, ни «Викиликс». Должен признать: ничего подобного в ответ хозяева Соединенных Штатов не предприняли. Мы не увидели аналогичных вбросов в мировое инфопространство – гнусных подробностей питерского периода биографии, обстоятельств «гексогеновой осени-1999», раскрытых счетов и активов за рубежом. Хотя – ежели такие сведения были – самое время было их в ход пустить.

Потому тут можно смело поздравить В.Путина с впечатляющей победой. Правда, победа вышла Пирровой. Ибо Кремль помог придти к власти и Трампу, и самой национал-индустриально настроенной части элиты Соединенных Штатов. А они не станут тратиться на такую чушь, как на попытки профинансировать «майдан» в РФ или куда-нибудь ввести войска Америки. Ко всему этому В.Путин привычен и на сих направлениях выстроил оборонительные рубежи. Трамповцы же переносят американскую экспансию в совершенно новое пространство. В универсум новой индустриализации, эскалации научно-технической гонки, в борьбу за Будущее. В этом пространстве ВВП совершенно беспомощен. Примерно как конник в борьбе против авиации.

Если Кремль что и умеет, так это гробить индустриальное развитие РФ, сохранять ее сырьевой статус, громить и уничтожать русских ученых, изобретателей, инженеров. Потому в той новой реальности, что грозит создать Трамп, эта помесь Рейгана, Никсона и обоих Рузвельтов, В.Путин будет жестоко бит. Причем без единого выстрела. Просто ветер научно-технического прогресса его опрокинет. Отсталых-то бьют.

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ВВП

А теперь – о самых больших поражениях ВВП.

Первое: хозяевам Америки удалось (вспомним Бжезинского) предотвратить воссоединение РФ с Юго-Востоком б.УССР (собственно Новороссией). То есть, они сорвали создание русской Империи. Ибо Бжезинский считает, что соединение РФ с Украиной и есть воссоздание имперского государства.

В то же время, ЕвразЭС оказался лишь симулякром СССР, на деле являя из себя невыгодный для индустриализации РФ альянс «сырьевых ханов». Который, кстати, мешает русским проводить политику разумного протекционизма, живительную для промышленности (по Фридриху Листу).

Второе: господам глобалам удалось затянуть Кремль в бесплодную, но дюже разорительную войну в Сирии. Причем если Путин переиграл янки по части влияния на выборы, то они обмишулили его призраком «катарского газопровода». (Как в свое время смогли надуть кремлевских недалеких старцев блефом «звездных войн»). Хозяевам США удалось поймать Москву в ту же ловушку, что и в случае с вводом войск в Афганистан в 1979-м. Теперь РФ, как и тогда, вынуждена тратить ресурсы на «беспобедную» войну вместо того, чтобы пускать их на развитие страны. И так же, как и в 1980-м, Москва получает нового врага: сотни миллионов мусульман-суннитов.

Третье. Хозяевам США удалось добиться того, что экономика РФ осталась глухо сырьевой и крайне уязвимой. Новая индустриализация в РФ и создание русской суверенной кредитно-финансовой системы представляет для США реальную угрозу. Именно ее они и предотвратили, блестяще переиграв Путина. Режим собственными руками душит русскую индустрию – даже потенциальную угрозу конкуренции для американской новой промышленности.

Мало того, с помощью Центробанка РФ финансисты Америки превратили режим Путина в «дойную корову». Долговые бумаги РФ – источник «кэрри трейд», спекуляций с гарантированным доходом для «инвесторов» Запада. Знай себе: бери кредит под 1-3% годовых в США – и покупай ОФЗ РФ с доходом в 9-15% годовых. Меняя рублевые барыши на доллары. Благо, рубль только укрепляется. За такие барыши можно потешить самолюбие Кремля, рассказывая о том, как он, дескать, выиграл «опосредованную войну» в Сирии и всех, мол, переиграл. Главное – деньги из РФ уходят финансистам Америки. А РФ по части науки-техники все более просаживается.

Четвертое. Хозяевам США удалось вызвать эволюцию режима в РФ в сторону самого догматическо-маразматического варианта латиноамериканских диктатур 1970-х (аргентинской и чилийской). Где внешнее великодержавие скрещено с экономикой по «чикагским мальчикам» (гайдарочубайсизмом), дикой коррупцией, горилльими репрессиями и неконтролируемым размножением жандармских структур, впадающихв мародерство, рэкет и вымогательство. По глубокому убеждению Максима Калашникова, «законопакет Яровой» - крупная победа Америки. Ибо расейская пиночетоподобная олигополия способна лишь на одно: окончательно проворовать РФ и загнать ее в тупик полной отсталости. Попутно уничтожив в стране самых умных, совестливых и честных. Пример? Суд-раправа над сторонниками референдума по закону «Об ответственности власти…» - Мухиным, Барабашем, Соколовым и Парфеновым.

Пятое. РФ стоит перед лицом новой гонки вооружений, где США предъявляют умное оружие новой эпохи. Где ракетно-ядерный потенциал больше не занимает высшую ступень пьедестала. Где наступает эпоха роботов, боевых нанотехнологий, космического оружия. К такой гонке Москва абсолютно не готова.

Шестое. Отупляющая, тотальная пропаганда, ведомая режимом в РФ, свихнула мозги самому режиму. Он потерял представление о происходящем в мире. Что само по себе – крайне опасно. Строить новый мир с Залдостановыми, Федоровыми, Сурковыми? Ну-ну…

Такой вот баланс одной победы и кучи поражений. Без гнева и пристрастия. На весах мудрой Маат…