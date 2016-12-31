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Московский листок

Дед Мороз - агент кремля

Опубликовано 31.12.2016 в разделе комментариев 5

украина мороз новый год
Дед Мороз - агент кремля

Дед Мороз и Снегурочка, возможно, являются активной российской агентурой, soft power (мягкой силой) Кремля. Об этом написал на своей странице в Facebook советник украинского президента Олег Медведев. При этом он добавил, что мучается этими размышлениями «уже полдня», потому что это нужно для «профессиональной политической консультации».

«Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Возможно, они активные агенты российских спецслужб, soft power Кремля. Или это чуждое нам наследие финно-угорского фольклора? Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?» — задумался Медведев.

Серьезные вопросы решает советник президента Украины! И глубоко копает: культурология, этнография, история религий...

В общем, конечно, ясно, что Дед Мороз - агент КГБ - у него и кафтан красный, и звезда на лбу. Рассекретился.

Правда, к образу Деда Мороза обращался еще Васнецов в 80-х годах 19 века, ну и там  Некрасов ("Мороз, Красный Нос") и Островский ("Снегурочка"), но это несущественно - только что на Украине запретили к ввозу российские книги, так что через небольшое количество лет "эуропэйцы" при именах Гоголя, Достоевского и Пушкина будут делать удивленные глаза: "Большевики какие-то?.."

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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дедушка мороз мне подарков х. принес.
тупой еще тупее написал 31.12.2016 00:47
Русский мороз. Русский дед Мороз. Тулуп красный. Шапка красная. Сапоги красные. Посох красный. Нос красный. Щеки красные. Значит настала очередь красных в 17 годе. Кровь красная.С наступающим товарищи.
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(без названия)
хистор написал 31.12.2016 00:46
Дед Мороз у Некрасова или Островского никакого отношения к Новому году не имеют
А вот Достоевский, Герцин, Горький - настоящие "эуропэйцы"
жили и работали в швейцариях и ниццах, а никак не в твяри, каломне или шадринске
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(без названия)
стоик658 написал 31.12.2016 00:46
Всесильное Гестапо ГДР убивало немцев открыто, но с полпинка развалилось и убежало в ЮАР крошить негров?
Всесильное Гестапо СССР убивало русских в ГУЛАГах, но развалилось от дуновения стяжательства и убежало в Израиль крошить арабов?
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Re: Нет все понятно...Но что происходит конкретно?????????
Повсеместно.... написал 31.12.2016 00:34
Выдают святога клауса в красной робе ..в которой ходят римские кардиналы...и который по всей видимости сожительствуе с оленями....Так вот Выдают Этого типочка За Русского Деде Мороза....А о Славянской внучке Деде мороза Вообще тишина.....Вы Определитесь...Вы о ком????О ихнем санте..Любителе Оленей...Или О нашем Родном Морозе..и его внучке Снегурочке.....Это я к Оленям обращаюсь....которые последнее время..Дупля не отшибают...
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(без названия)
вопрос в другом написал 31.12.2016 00:19
Горят ли красные звезды над Кремлем?
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