Дед Мороз - агент кремля

Дед Мороз и Снегурочка, возможно, являются активной российской агентурой, soft power (мягкой силой) Кремля. Об этом написал на своей странице в Facebook советник украинского президента Олег Медведев. При этом он добавил, что мучается этими размышлениями «уже полдня», потому что это нужно для «профессиональной политической консультации».

«Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Возможно, они активные агенты российских спецслужб, soft power Кремля. Или это чуждое нам наследие финно-угорского фольклора? Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?» — задумался Медведев.

Серьезные вопросы решает советник президента Украины! И глубоко копает: культурология, этнография, история религий...

В общем, конечно, ясно, что Дед Мороз - агент КГБ - у него и кафтан красный, и звезда на лбу. Рассекретился.

Правда, к образу Деда Мороза обращался еще Васнецов в 80-х годах 19 века, ну и там Некрасов ("Мороз, Красный Нос") и Островский ("Снегурочка"), но это несущественно - только что на Украине запретили к ввозу российские книги, так что через небольшое количество лет "эуропэйцы" при именах Гоголя, Достоевского и Пушкина будут делать удивленные глаза: "Большевики какие-то?.."

А.Б.