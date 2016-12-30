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Московский листок

Выдворенные российские дипломаты отказались улетать из США эконом-классом... за ними прилетит спецборт

Опубликовано 30.12.2016 в разделе комментариев 6

Выдворенные российские дипломаты отказались улетать из США эконом-классом... за ними прилетит спецборт

Россия направит специальный самолет, чтобы вывезти из США российских дипломатов, которым американская администрация предписала покинуть страну, и членов их семей.

"Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ", - цитирует Интерфакс источник в администрации президента России.

Ранее агентство со ссылкой на свои источники сообщало, что российские дипломатические работники, которые по распоряжению американского правительства должны покинуть территорию США в течение 72 часов, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют [покинуть страну]», — сообщил источник агентства.

По его словам, российским дипломатам придется в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов приобрести билеты на рейс в Москву. По словам источника, вероятнее всего дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете.

«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — добавил он.

В свою очередь «МК» отмечает, что жалобы высылаемых российских дипломатов на отсутствие билетов из Вашингтона в Москву оказались беспочвенными. Билеты на рейсы с небольшой пересадкой свободно продаются, однако при этом дипломатам пришлось бы лететь эконом-классом.

Поиск по агрегаторам продаж авиабилетов предлагает различные и недорогие варианты перелетов из Вашингтона. Так, наиболее дешевый вариант обойдется на настоящий момент чуть дешевле 34 тысяч рублей.

За эту сумму до Москвы можно будет добраться за примерно 14 часов с одной пересадкой — в Брюсселе. Есть и более быстрее (чуть менее 13 часов) варианты.

Тем не менее, все эти предложения находятся в эконом-классе.

Напомним, накануне Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым предложено покинуть США в течение 72 часов - до конца дня 1 января. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в США.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, общее число дипломатов и членов их семей, которые должны будут покинуть США, составляет 96 человек.

 

 



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Всего комментариев к статье: 6
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100 человек зажравшихся тунеядцев на полном гособеспечении
корнхолио написал 30.12.2016 23:06
тяжело им после Штатов привыкать к родной демократии
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А эти "дипломаты" солнцевские, люберецкие или питерские?
НЕВАЛЯШКА написал 30.12.2016 23:05
А эти "дипломаты" солнцевские, люберецкие или питерские?
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(без названия)
Шаман написал 30.12.2016 22:54
Ну что холопы, когда вам жрать будет нечего, вспоминайте как феодалы-"дипломаты", жрут омаров до охерения и летают исключительно первым классом, а живут в дворцах. Помните это, потому что это вы холуи оплачиваете им такую шикарную жизнь! ваша жизнь и жизнь ваших детей - это топливо для костра, который греет феодалов! Ваши жизни и жизни ваших детей гроша ломаного для них не стоят!
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
... Василий(4).... написал 30.12.2016 22:51
Позорная путинская пидарня еще и выламывается. А почему бы этой педикулезной компании не полететь эконом-классом?
.
Для транспортировки больных детей во многих случаях и это недоступно.
.
А эта путинская пидарня они дети, инвалиды или, может быть, все беременные?
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(без названия)
стоик658 написал 30.12.2016 22:44
карликовый Самец уже высрался на 35 российских дипломатов??
.
Точнее высрался на Россию, когда унизил страну, отказавшись выслать столько же американцев?
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(без названия)
стоик658 написал 30.12.2016 22:40
"Шарли" высрется на 35 российских дипломатов, спасибо???
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