Выдворенные российские дипломаты отказались улетать из США эконом-классом... за ними прилетит спецборт

Россия направит специальный самолет, чтобы вывезти из США российских дипломатов, которым американская администрация предписала покинуть страну, и членов их семей.

"Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ", - цитирует Интерфакс источник в администрации президента России.

Ранее агентство со ссылкой на свои источники сообщало, что российские дипломатические работники, которые по распоряжению американского правительства должны покинуть территорию США в течение 72 часов, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют [покинуть страну]», — сообщил источник агентства.

По его словам, российским дипломатам придется в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов приобрести билеты на рейс в Москву. По словам источника, вероятнее всего дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете.

«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — добавил он.

В свою очередь «МК» отмечает, что жалобы высылаемых российских дипломатов на отсутствие билетов из Вашингтона в Москву оказались беспочвенными. Билеты на рейсы с небольшой пересадкой свободно продаются, однако при этом дипломатам пришлось бы лететь эконом-классом.

Поиск по агрегаторам продаж авиабилетов предлагает различные и недорогие варианты перелетов из Вашингтона. Так, наиболее дешевый вариант обойдется на настоящий момент чуть дешевле 34 тысяч рублей.

За эту сумму до Москвы можно будет добраться за примерно 14 часов с одной пересадкой — в Брюсселе. Есть и более быстрее (чуть менее 13 часов) варианты.

Тем не менее, все эти предложения находятся в эконом-классе.

Напомним, накануне Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым предложено покинуть США в течение 72 часов - до конца дня 1 января. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в США.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, общее число дипломатов и членов их семей, которые должны будут покинуть США, составляет 96 человек.