Сонный Песков за суперконцентрацию должен быть представлен к награде, как почётный йог и медиум

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин отчитал его за сон в ходе послания Федеральному собранию. Как передает ТАСС, подробности этого эпизода пресс-секретарь огласил в ходе программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ.

По словам Пескова, состояние, в котором он находился, когда его запечатлел один из операторов, было не сном, а "суперконцентрацией". "Это суперконцентрация, когда я концентрируюсь с закрытыми глазами. Однажды на послании президента Федеральному собранию у меня наступил такой момент суперконцентрации, оператор не успел убрать камеру и доли секунды она была направлена на меня. Момент моей суперконцентрации был в прямом эфире", - заявил пресс-секретарь.

После этого Пескову позвонил Путин и спросил, как прозвучали некоторые "моменты, акценты" послания. Пресс-секретарь на это ответил: "Великолепно, мне кажется прямо в цель, достигло аудитории". Однако после небольшой паузы глава государства сказал: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич? Вы же спали все время".

Речь, вероятно, идет о послании Федеральному собранию 2013 года, когда спящего Пескова вся страна могла лицезреть в прямом эфире. Примечательно, что за день до выступления Путина Песков утверждал, что послание будет "обширным и насыщенным по содержанию".

В октябре уже этого года в Сети были популярны кадры с пресс-секретарем президента, дремлющим во время совместного послания Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

От редакции: А вот надо ли оправдываться Пескову? Ведь он на самом-то деле лишь подал пример нации российской - для этого Путин так долго и выступал. Песков, как ближайший "полупроводник", просто уловил первым президентский мессядж и вошёл именно в то состояние, которое "посылал" всем дорогим россиянам его работодатель. Пескову доза "облучения" побольше досталась - вот и вся разница. Мы видели фотографии и других уловивших благодать стабилизации от речений Путина - это были и Матвиенко, и Медведев, и кажется Иванов ("отставленный, но не вполне отпущенный"). Кстати, такие же впадения в сонливость случались и с внимавшими Брежневу в свои времена - они сквозь сон прозревали иситину, что будет людям радость и счастье на века. Но века те быстро и окончились, пока сонные вели государство к перерождению... Так что не ругать, а наградить миллионера Пескова надо. Он показал тёмному народу, что надо делать во время послания. Это сеанс массового убаюкивания, вот и всё. А Пескова давно надо в миллиардеры повысить - вон как трудится непосильно-то...

Д.Ч.