У Путина куранты уже пробили

"Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля", - говорит Путин. Хотя в Москве пока что полседьмого. Земля, как выяснилось, круглая, а часовые пояса Медеведев не успел отменить. И поэтому каждый год мы ухахатываемся с этой фантасмагории - на Дальнем Востоке бьют куранты, а в Москве почему-то не слышно. Во Владивостоке слышно, а на Красной площади нет.

Если задуматься, насквозь фальшивая традиция - и Путин говорит в записи, а сейчас, наверно, уже отмечает. Н старается, говорит с выражением, как третьеклассник на утреннике: "Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи".

Какой семьи? С женой в разводе, дочери за границей вроде. Если только Миллер с Грефом заместо семьи, ну тогда ой... И насчет общих забот и радостей - что, Владимир Владимирович, "Боярышником" качественным закупились в кремлевской аптеке? Оливье, колбаска вареная, шпротики...

В общем, фальшиво всё...

А.Б.