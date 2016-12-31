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Московский листок

У Путина куранты уже пробили

Опубликовано 31.12.2016 в разделе комментариев 2

"Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля", - говорит Путин. Хотя в Москве пока что полседьмого. Земля, как выяснилось, круглая, а часовые пояса Медеведев не успел отменить. И поэтому каждый год мы ухахатываемся с этой фантасмагории - на Дальнем Востоке бьют куранты, а в Москве почему-то не слышно. Во Владивостоке слышно, а на Красной площади нет.

Если задуматься, насквозь фальшивая традиция - и Путин говорит в записи, а сейчас, наверно, уже отмечает. Н старается, говорит с выражением, как третьеклассник на утреннике: "Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи".

Какой семьи? С женой в разводе, дочери за границей вроде. Если только Миллер с Грефом заместо семьи, ну тогда ой... И насчет общих забот и радостей - что, Владимир Владимирович, "Боярышником" качественным закупились в кремлевской аптеке? Оливье, колбаска вареная, шпротики...

В общем, фальшиво всё...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Путин гений
адвокат написал 31.12.2016 18:58
Его вся братва в икре и масле купается,в миллиардных счетах,а учителям дал 12-15000 зарплату, а некоторым вооще не платят,и теперь оказывается у его банды, и учителей,общие заботы!
ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ-2 (Фильм ужасов) производство Кремль-фильм,сценарий В.Сурков-В,Володин,продюссер-С.Говорухин,музыка-С.Шнур,слова-И.Сечин.Билеты продаются,во всех платных,и бесплатных туалетах России.
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(без названия)
крот написал 31.12.2016 18:51
сдохни падаль
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