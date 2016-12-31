Мурманск встречает новый год во мраке

Масштабный блэкаут произошел в субботу в Мурманске, сообщает агентство FlashNord. По предварительным данным, без света остались дома, административные здания, железнодорожный вокзал, расположенные в центре города. Также не работают светофоры.

В диспетчерской ОАО "Мурманская горэлектросеть" не смогли ответить на вопрос, когда будет возобновлено электроснабжение. Этот блэкаут в Мурманске стал первым в декабре и третьим с начала ноября.

Напомним, последний крупный блэкаут в уходящем году был в Новгородской области. 27-го декабря из-за снегопада произошли многочисленные обрывы линий электропередач: без света остались более 10 тысяч человек в более чем 400 деревнях региона, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное ГУ МЧС. На помощь направлены ремонтные бригады из других областей.

В воскресном рапорте спасателей говорится: "Из-за налипания мокрого снега на ЛЭП и обрывов проводов оказались обесточены 406 деревень. В восстановительных работах задействованы 156 энергетиков в составе 45 ремонтных бригад с 50 единицами техники".

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