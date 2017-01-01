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Московский листок

В московских аэропортах отменены десятки рейсов. С Новым годом!

Опубликовано 01.01.2017 в разделе комментариев 2

путин рейтинг аэропорт самолет
В московских аэропортах отменены десятки рейсов. С Новым годом!

В аэропортах Москвы отменены 46 рейсов и 29 задержаны: Домодедово — 18 рейсов задержано, 11 отменено… Шереметьево — 11 рейсов задержано, 35 отменено. Из Внуково задержаны вылеты двух рейсов. 

В пятницу сообщалось, что авиакомпании отменили 35 рейсов в столичных аэропортах в пятницу, еще 28 рейсов задержаны. Причины не назывались.

Остается только посочувствовать сотням, а то и тысячам пассажиров, вынужденных встречать Новый год в совсем не приспособленных для этого креслах зала ожидания и в полной неизвестности, когда же удастся вылететь.

Путин же сказал в новогоднем поздравлении:"Но не все сегодня за праздничным столом: немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома". Ну что, "пацан сказал, пацан сделал"... "Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником", - сказал Путин, и прямо как в воду глядел! Волшебник...

Зато спецборт за дипломатами в Нью-Йорк вылетел четко по графику.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Могли бы найти и позитивное, зовущее вперед, в связи с хорошим Праздником
ВЕК написал 01.01.2017 00:44
Например.
Всех товарищей поздравляю с Новым годом!
Предлагаю следующие здравицы:
- Поставим к стене позора всех негодяев, обманывающих народ и коммунистов подлогами и голословными утверждениями, что капитализм якобы все еще существует. Тогда как капитализм погиб 40 лет назад, когда, после отмены золотопаритетности, капиталисты утеряли возможность присвоения выпускаемых денег, превращенной прибавочной стоимости, прибыли, и эксплуатация перешла к фглонистам, частным банкирам, незаконно выпускающим себе деньги.
- Ликвидируем новоявленную эксплуатацию нас фглонистами законным (бюджетным) наравлением выпускаемых денег населению России!
- Приступим к построению коммунизма законным (бюджетным) наравлением выпускаемых денег населению страны!
- Добьемся, чтобы 2017 год стал годом возрождения коммунистической идеологии на основе освоения в ней последствий величайшей цивилизационной подвижки - отмены золотопаритетности, приведшей к гибели капитализма и появлению коммунистического способа производства, требующего построения коммунизма.
- Добьемся в 2017 году полного торжества идей Великой Октябрьской социалистической революции!
Евгений Волобуев
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Наши люди самолетами не летают
Уже четверть века написал 01.01.2017 00:42
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