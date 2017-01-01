В московских аэропортах отменены десятки рейсов. С Новым годом!

В аэропортах Москвы отменены 46 рейсов и 29 задержаны: Домодедово — 18 рейсов задержано, 11 отменено… Шереметьево — 11 рейсов задержано, 35 отменено. Из Внуково задержаны вылеты двух рейсов.

В пятницу сообщалось, что авиакомпании отменили 35 рейсов в столичных аэропортах в пятницу, еще 28 рейсов задержаны. Причины не назывались.

Остается только посочувствовать сотням, а то и тысячам пассажиров, вынужденных встречать Новый год в совсем не приспособленных для этого креслах зала ожидания и в полной неизвестности, когда же удастся вылететь.

Путин же сказал в новогоднем поздравлении:"Но не все сегодня за праздничным столом: немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома". Ну что, "пацан сказал, пацан сделал"... "Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником", - сказал Путин, и прямо как в воду глядел! Волшебник...

Зато спецборт за дипломатами в Нью-Йорк вылетел четко по графику.

А.Б.