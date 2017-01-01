В Красноярске совершил вынужденную посадку японский Боинг-777

"Самолет Boeing 777 японской авиакомпании запросил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа правого двигателя. После получения разрешения лайнер совершил экстренную посадку", — сказал источник.

Он сообщил, что самолет возвращался в Токио из Франкфурта-на-Майне. На его борту более 170 пассажиров. Согласно информации Flightradar24, самолет принадлежит японской авиакомпании All Nippon Airways. Он выполнял рейс NH204.

Тем временем в аэропортах Москвы отменены 46 рейсов и 29 задержаны: Домодедово — 18 рейсов задержано, 11 отменено… Шереметьево — 11 рейсов задержано, 35 отменено. Из Внуково задержаны вылеты двух рейсов.

В пятницу сообщалось, что авиакомпании отменили 35 рейсов в столичных аэропортах в пятницу, еще 28 рейсов задержаны. Причины не назывались.

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