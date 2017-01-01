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Московский листок

С Нового года - новый геноцид пенсионеров

Опубликовано 01.01.2017 в разделе комментариев 2

власть пенсия государство грабеж
С Нового года - новый геноцид пенсионеров

С Нового года 17-го кремлевские "волшебники" начали увеличивать пенсионный возраст. Правда, начали с чиновничества, видимо, что основная социальная опора режима не была столь уж устойчивой. Что ж, как НИколая называли в старом 17-м главным революционером в России, так и его последователь решил поэкспериментировать - рейинг у него высочайший, как у Каддафи за полгода до гибели. Можно позволять себе интересные решения.

С этого года пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих начал расти, прибавляя по полгода в год - и так до тех пор, пока не достигнет уровня 63 года для женщин и 65 для мужчин. Таким образом эти планки будут достигнуты в 2026 и в 2032 годах. А в 2017 году мужчины из числа госслужащих пойдут на пенсию в 60 лет 6 месяцев (вместо 60 лет), а женщины, соответственно, в 55 лет 6 месяцев, поясняет правительственная "Российская газета". 

Во-вторых, до вступления закона в силу для получения "особой" пенсии нужен был стаж госслужбы не менее 15 лет. Теперь он тоже начал прибавлять по полгода в год - пока не достигнет планки в 20 лет. Таким образом, в новом году минимальный стаж для пенсии госслужащего будет 15,5 года, в 2018 - 16 лет. Граница в 20 лет будет достигнута в 2026 году. 

Претендовать на пенсию госслужащего сможет только человек, уходящий на нее с работы в госведомстве. А если у человека стаж госслужбы хоть 30 лет, а последние годы он работал в коммерческой структуре, "особая" пенсия ему уже не положена.

- Ну, во-первых это только начало, - считает главнй редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Начали с чиновников, а закончат и всеми остальными, причем скоро. Это первый вопрос - почему в нашей такой богатой стране все время не хватает денег на пенсии? В странах с куда более скромными ресурсами и бюджетами пенсии почему-то в разы больше. И сложная, запутанная система пенсионных начислений - тоже способ объегорить тработавших свое граждан. А не приходило никому в голову привязывать социальную пенсию не к прожиточному минимуму, то есть к уровню нищеты, а к среднему уровню потребления, то есть к уровню пристойной бедности? В стране много пенсионеров, но национальное богатство распределено крайне неравномерно, и исключительно за счет его небольшого перераспределения - ну, допустим, собачки вице-премера будут летать в Европу не спецрейсом, а обычным бизнес-классом, обеспечить каждому старику, вне зависимости от стажа работы, приемлемый уровень жизни - далеко не сверхсложная задача. Но либералы и социал-дарвинисты в правительстве воспринимают пенсию вовсе не как необходимый элемент стабильности общества, а как "выброшенные деньги". Старики же все равно потом умрут, а если их уровень жизни повысится, то они еще и заживутся на этом свете, то есть еще долже будут получать свой пенсион, то есть опустошать бюджет... А деньги можно потратить с куда большим удовольствием, чем потратив их на стариков. О том, что здоровые и благополучные пенсионеры способны приносить пользу обществу, о том, что нужно продумать систему постпенсионной занятости - тут мозгов у нынешних "хозяев жизни" явно не хватает. Хотя квалифицированный, образованный человек очень тяжело переносит разрыв с реальной деятельностью, и для него возможность работы в соотвествии с его квалификацией и после пенсии - это сам по себе стимул. Работал же маршал Соколов советником министра обороны до 101 года, и наверно полководец со стажем боевых операций еще 30-х годов лучше, чем учебник истории военного искусства с описанием его же деятельности. Это только один пример... Вместо этого они и самых старых, то есть самых опытных чиновников перед выходом на пенсию ставят в крайне унизительное, зависимое положение - вот вышибем тебя с работы за полгода до пенсионного возраста, и будешь получать 15 тысяч в лучшем случае. Вот же ведь - угроза обычной социальной пенсии как угроза голодной смерти, право слово... Ну с новым 17-м годом!



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Всего комментариев к статье: 2
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 01.01.2017 15:50
Вот и "момент истины".Маски сброшены-богатые твари перешли к открытому социал-экономическому террору.Ставка "креативного" меньшинства на голимую силу и репрессивные органы во времена беспрецедентного падения жизненного уровня абсолютного большинства просто "мочит в сортире" так называемый "общественный договор".Теперь либо мы их,либо они нас!. "...Ну с новым 17-м годом".
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(без названия)
........... написал 01.01.2017 15:41
от пенсионных страданий хорошо помогает "боярышник", говорят.
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