Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Водка больше не конкурент "Боярышнику"

Опубликовано 01.01.2017 в разделе комментариев 1

медведев боярышник
Водка больше не конкурент "Боярышнику"

В России с 1 января 2017 года ставки акцизов на алкоголь увеличены в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса. Акциз на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) вырос до 523 рублей за литр, акциз на алкоголь со средним содержанием спирта до 9% — до 418 рублей за литр.

Акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, увеличен на 10 рублей и теперь составляет 36 рублей за литр. Ставка акциза на шампанское из винограда, выращенного в России, увеличилась до 14 рублей за литр.

- Почему-то ничего не сказано про акцизы на "Боярышник", настойку календулы и жидкость для мойки окон, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И вот мне интересно, вырастет ли потребление этих любимых народом напитков после повышения акцизов на водку до 523 рублей? Или народ дружно ломанется покупать шапманское из иностранного сырья? Из отечественного нет, оно дороже теперь выходит... Вот Митя-премьер недавно что-то противоположное говорил, а акцизная марка, видать, его не слушается.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Дальше
Соломон Абрамыч написал 01.01.2017 15:48
Дальше следует ожидать повышения акцизов на сахар и дрожжи.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
01.01.2017
У Путина куранты уже пробили
У Путина куранты уже пробили
31.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Водка больше не конкурент "Боярышнику" (1)
С Нового года - новый геноцид пенсионеров (2)
Новогодний теракт в Стамбуле, 35 погибших (3)
Создание Путиным национальной гвардии - главный итог 2016 года (13)
В Красноярске совершил вынужденную посадку японский Боинг-777 (1)
В московских аэропортах отменены десятки рейсов. С Новым годом! (19)
Максим Калашников поздравляет с Новым годом (5)
Мурманск встречает новый год во мраке (3)
У Путина куранты уже пробили (27)
Сонный Песков за суперконцентрацию должен быть представлен к награде, как почётный йог и медиум (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Пить меньше надo!
Дарья Митина Дарья Митина: Ну чтo,
Дарья Митина Дарья Митина: Нoчнoе
Дарья Митина Дарья Митина: Oчень тoчнo написал Прилепин прo два симвoла ухoдящегo гoда
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss