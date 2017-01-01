Водка больше не конкурент "Боярышнику"

В России с 1 января 2017 года ставки акцизов на алкоголь увеличены в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса. Акциз на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) вырос до 523 рублей за литр, акциз на алкоголь со средним содержанием спирта до 9% — до 418 рублей за литр.

Акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, увеличен на 10 рублей и теперь составляет 36 рублей за литр. Ставка акциза на шампанское из винограда, выращенного в России, увеличилась до 14 рублей за литр.

- Почему-то ничего не сказано про акцизы на "Боярышник", настойку календулы и жидкость для мойки окон, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И вот мне интересно, вырастет ли потребление этих любимых народом напитков после повышения акцизов на водку до 523 рублей? Или народ дружно ломанется покупать шапманское из иностранного сырья? Из отечественного нет, оно дороже теперь выходит... Вот Митя-премьер недавно что-то противоположное говорил, а акцизная марка, видать, его не слушается.