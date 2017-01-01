Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В "Борисполе" задержан гражданин РФ, подозреваемый в терроризме

Опубликовано 01.01.2017 в разделе комментариев 0

украина терроризм
В "Борисполе" задержан гражданин РФ, подозреваемый в терроризме

В Киеве задержали гражданина России, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Россиянина разыскивал Интерпол, он передан полиции, сообщает Госпогранслужба Украины.

По данным украинских пограничников, задержание произошло в аэропорту "Борисполь". Гражданин России прилетел туда из Стамбула.  Имя задержанного не сообщается. Известно, что ему 35 лет.

"Гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", - цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

В каких именно преступлениях террористической направленности его подозревают, неясно. В Погранслужбе сообщили, что задержанный передан полиции.

Напомним, сегодня же в Стамбуле совершено нападение на ночной клуб, передает Reuters. Инцидент произошел в округе Отракёй. По предварительным данным, в атаке участвовали двое преступников, злоумышленники, одетые в костюмы Санта-Клаусов, открыли стрельбу.

Материалы по теме:

Год политический минувший: вид из поезда

Новогодний теракт в Стамбуле, 35 погибших

В московских аэропортах отменены десятки рейсов. С Новым годом!  

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы восстановления СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
01.01.2017
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
01.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бразильский мститель-ревнивец превратил новогоднюю вечеринку в тир с живыми мишенями (1)
В "Борисполе" задержан гражданин РФ, подозреваемый в терроризме (0)
Водка больше не конкурент "Боярышнику" (4)
С Нового года - новый геноцид пенсионеров (11)
Новогодний теракт в Стамбуле, 35 погибших (3)
Создание Путиным национальной гвардии - главный итог 2016 года (14)
В Красноярске совершил вынужденную посадку японский Боинг-777 (1)
В московских аэропортах отменены десятки рейсов. С Новым годом! (20)
Максим Калашников поздравляет с Новым годом (7)
Мурманск встречает новый год во мраке (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: 28 панфиловцев провалились
Максим Калашников Максим Калашников: Юрий Мухин. Роль СМИ в грандиозном предательстве интересов народа
Максим Калашников Максим Калашников: ЗАПЕРТЫЕ НА ТЕСНОЙ И ЖАРКОЙ ЗЕМЛЕ
Максим Калашников Максим Калашников: Как судья Криворучко затыкает рты. Барабаш против фарсового кривосудия
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss