В "Борисполе" задержан гражданин РФ, подозреваемый в терроризме

В Киеве задержали гражданина России, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Россиянина разыскивал Интерпол, он передан полиции, сообщает Госпогранслужба Украины.
По данным украинских пограничников, задержание произошло в аэропорту "Борисполь". Гражданин России прилетел туда из Стамбула. Имя задержанного не сообщается. Известно, что ему 35 лет.
"Гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", - цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".
В каких именно преступлениях террористической направленности его подозревают, неясно. В Погранслужбе сообщили, что задержанный передан полиции.
Напомним, сегодня же в Стамбуле совершено нападение на ночной клуб, передает Reuters. Инцидент произошел в округе Отракёй. По предварительным данным, в атаке участвовали двое преступников, злоумышленники, одетые в костюмы Санта-Клаусов, открыли стрельбу.
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