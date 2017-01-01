Бразильский мститель-ревнивец превратил новогоднюю вечеринку в тир с живыми мишенями

На новогодней вечеринке в городе Кампинос. Мужчина открыл огонь по посетителям, убив по меньшей мере 11 человек, после чего покончил с собой. Среди жертв - его бывшая жена, передает Reuters.

По данным агентства, ЧП произошло в субботу поздно вечером. Вооруженный мужчина начал стрельбу, среди жертв оказались его бывшая жена и их восьмилетний сын. В общей сложности 15 человек получили огнестрельные ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

В Стамбуле в ночь на 1 января был совершен теракт в ночном клубе: погибли 39 человек. Стрелку, который был одет в костюм Санта-Клауса, удалось скрыться. Место преступления до сих пор оцеплено, журналистов турецкие силовики не пропускают на территорию, где совершены теракты с недавних пор, любые съёмки запрещены.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе в Стамбуле и гибелью граждан Турции и ряда других стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг - дать решительный отпор террористической агрессии", - цитирует ТАСС направленную Путиным телеграмму.

Отметим, что "симметричных" соболезнований РФ не слышала от Эрдогана ни когда сбили самолёт ВКС, ни недавно, когда убили посла...

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