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Московский листок

Метель и сильный ветер лишили Оренбургскую область шоссе

Опубликовано 01.01.2017 в разделе комментариев 0

регионы автомир оренбург
Метель и сильный ветер лишили Оренбургскую область шоссе

В Оренбургской области продолжают закрывать трассы из-за метели и сильного ветра. 31 декабря вечером было введено ограничение для движения на участке автомобильной дороги Р-336 "Оренбург-Орск", в воскресенье к ней добавились еще два участка.

"Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по области передает, что с 17:00 было запрещено движение на участке автомобильной дороги станция Сара - Самарское с 0 по 48 км и автомобильной дороги Кувандык - Новосимбирка с 0 по 57 км в Кувандыкском районе.

На трассах оборудованы мобильные пункты обогрева. В течение воскресенья на оренбургских трассах была оказана помощь 10 автомашинам, рапортовали спасатели.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, в пункте временного размещения в Медногорске 1 января расположились 11 человек, в том числе трое детей. "Семья из пяти человек, в том числе трое детей (2003, 2006 и 2011г.р.) ехала из Краснодара в Орск, ещё два человека - из Самары в Орск и четверо - из Оренбурга в Новотроицк", - говорится в сообщении.

В январе-марте прошлого года оренбургские трассы неоднократно перекрывались из-за неблагоприятных погодных условий. Одно из самых масштабных ЧП произошло в начале января: на трассе Оренбург - Орск были блокированы десятки автомобилей с людьми. Один человек погиб, сойдя с трассы и потеряв ориентиры. Еще более 10 человек были госпитализированы.

Напомним, 2017-й год РФ встречает с нелётной погодой в нескольких регионах, с блэкаутом в Мурманске. В диспетчерской ОАО "Мурманская горэлектросеть" не смогли ответить на вопрос, когда будет возобновлено электроснабжение.  Этот блэкаут в Мурманске стал первым в декабре и третьим с начала ноября. А в Томске - снегопад, такой, что из-под него и машин не выкопать...

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