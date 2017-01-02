"Киев нашел примеры для подражания: Бандеру и Маккейна"

В центре Киева проходит факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры, который с успехом заменил современным украинцам "совкового" Деда Мороза. Марш проходит по центральным улицам Киева и должен завершиться народным вече на майдане Незалежности. Их сопровождают военнослужащие Национальной полиции, ограждая от возможных неприятностей.

Украина резко поменяла полярность: т.н. президент Порошенко, встречая сенатора Маккейна, уже откровенно говорит о североатлантических ценностях, которые, якобы, всегда исповедовала Украина, и о России-враге, без околичностей и экивоков. Все хороше стало плохим, а считавшееся плохим - наоборот похорошело.

Кто такой Маккейн? В общем-то, старый маразматик, повернутый на ненависти ко всему советскому и русскому. Причины у него есть - в молодости сын командующего оккупационными (теперь, видимо, "освободительными") войсками во Вьетнаме лейтенант ВВС Джон Маккейн был сбит едва ли не на свем первом боевом вылете. А летел он, между прочим, выжигать налалмом партизан Вьетконга, а заодно и мирных жителей - именно Вьетнамская война дала четкое соотношение потерь военных и мирных жителей в современных военных конфликтах - 1:10. То есть на одного военного гибнет 10 гражданских.

Так вот вояка Маккейн сразу же попал в плен, и года два сидел у вьетнамцев, в собачьх условиях, которые условия, в общем, и создали вьетнамцам американские вояки. Отчего Маккейн озлобился на СССР и коммунистов и стал политиком, что пошло на пользу ВВС США, но навряд ли на пользу Америке.

Были и другие американские солдаты - например, нанешний госсекретарь Керри. Тот не был сыном генерала, а, наоборот, родился в семье дипломата, но как-то вот после университета добровольцем ушел воевать, и два срока проплавал на боевых катерах - что там была за служба, можно оценить по фильму Копполы, прототипом для которого и послужил Джон Керри. Но почему-то после службы Керри стал активистом антивоенного движения, и именно он кидал свои ордена на ступени Белого дома. И как-то вот озлобленности против нас у него не заметно. Неважно, что полвека назад он воевал на другой стороне. Тот же конфликт на Донбассе вьетнамский ветеран Керри пытался разрешить приемлемым каким-то способом, что к сожалению не входило в планы администрации Обамы.

Ну а Маккейн, почетный пленный вьетнамской войны, нашел себе друзей на Украине. И явно не успокаивать стороны ездил этот старый перец, он ездил подбадривать и поощрять тех, кто готов ненавидеть "до упора". Под каким угодно флагом.

Про оговорку Порошенко об "окккупированном Украиной Мариуполе" уже все обсосали - оговорился, выпил же конечно. Хотя что у трезвого в голове...

Но вот картинка вручения Маккейну "наградного" оружия - на самом деле пиратской модернизации АК-47 с советских еще складов Кивеского военного округа. Все "навороты" - современный пластик, но основные узлы, разумеется, старые. С которыми Маккейн сталкивался еще во Вьетнаме. Лучше бы уж подарили деду кресло-каталку, чтоб не так нелепо выглядел в костюме и кроссовках. Но такой подарунок говорит о многом: новые друзья Маккейна, украинские нацисты намерены продолжать войну.

Правда, средства у них для этого не слишком... Смотрим на "героев АТО" - секонд-хенд натовская экипировка сидит как на новобранцах, никто не догадался привести их в порядок хотя бы к прибытию президента? С Порошенко все понятно, но Маккейн, полагаю, оценил выправку... И с уставами у них что-то не то - половина в помещении без головного убора, другая половина почему-то в шапках. Но возможно "козаку" уставы ни к чему, он и без устава хорош... Лишь бы не в бою с регулярной армией.

Но не в том вопрос.

А в том, что часть нашего общества по-прежнему считает, что на Украине что-то такое приличное получилось в результате "революции гидности", а не нацистский переворот. Причем изначально направленный против России и русских, хотя и это отчасти иллюзия - нацисты вообще никого не любят, да и самих себя не очень.

На Украине якобы не притесняют русских? Ага. Уже даже в магазинах и маршрутках требуют общаться только на "державной мове", а если что не так - могут уволить, могут избить. Газенвагенов пока нет, но лиха беда начало.

На Украине свобода? Ага. А где украинские коммунисты? Была крупнейшая оппозиционная партия - и нету.

На Украине нет антисемитизма? Ой ли...

И соотношение потерь военных и мирного населения как один к десяти в случае продолжения войны на Донбассе сегодня в Киеве вообще никого не волнует. Да пусть погибнут хоть все эти кацапы и недоукраинцы "донбасяне" - меньше проблем с рекультивацией территории.

И как пример для подражания - "вьетнамский ветеран" Маккейн.

В 1967 году Международный трибунал по расследованию военных преступлений провел два своих заседания — в Стокгольме и в Копенгагене, где были заслушаны свидетельства о ведении войны во Вьетнаме. Из Вердикта первой сессии Трибунала от 10 мая 1967 года:

…Соединенные Штаты несут ответственность за применение силы и, как следствие, за преступление агрессии, за преступление против мира. США нарушили установленные положения международного права, закрепленные в Парижском Пакте и в Уставе ООН, а также установления Женевских соглашений о Вьетнаме 1954 года. Действия США подпадают под статью: Нюрнбергского трибунала и подлежат юрисдикции международного права. Соединенные Штаты попрали фундаментальные права народа Вьетнама. Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали соучастниками этого преступления…

…Трибунал располагает свидетельствами применения самых разнообразных военных средств, в том числе фугасных бомб (high-explosive bombs), напалма, фосфора, фрагментных бомб (fragmentation bombs), поражающих большое число лиц, в том числе из мирного населения. Эти действия нарушают Гаагские конвенции (статьи 22, 23, 25, 27)…

…Трибунал считает, что Соединенные Штаты, осуществлявшие бомбежки гражданских целей и гражданского населения, виновны в военных преступлениях. Действия США во Вьетнаме должны быть квалифицированы в целом как преступление против человечества (согласно статье 6 Нюрнбергского Статута) и не могут рассматриваться как простые следствия агрессивной войны. Трибунал, помимо прочего, высказывается за то, чтобы бомбы типа CBU (фрагментные бомбы) были запрещены как оружие войны, ибо они имеют целью поражение наибольшего числа гражданских лиц…

…В ходе военных рейдов были убиты тысячи мирных жителей, причем это уничтожение происходило постоянно и систематически. По некоторым достоверным американским источникам с начала войны были убиты 250000 детей, 750000 — ранены и получили увечья. В отчете сенатора Кеннеди от 31 октября 1967 года говорится о 150000 раненых ежемесячно. Сравниваются с землёй селения, уничтожаются поля с посевами, разрушается хозяйственная инфраструктура. Есть сообщения об уничтожении целых деревень со всеми местными жителями. Американцами установлены также «зоны свободного огня», в пределах которых все движущееся считается враждебным объектом. Иными словами, военной целью является все население.

Треть населения Вьетнама, согласно американским данным, лишена своего места проживания и загнана в специальные поселения, называемые сегодня «деревнями новой жизни». Условия жизни здесь, согласно имеющимся у нас данным, близкие к условиям концентрационного лагеря. Интернированные — в основном женщины и дети…