А чего это премьер-министр как бы республики официально соболезнует кончине праправнука вешателя декабристов?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью князя Дмитрия Романова. Текст телеграммы главы кабмина, направленной жене князя Феодоре Романовой, размещен на сайте правительства РФ.

"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с кончиной Димитрия Романовича Романова. Он был одним из наших выдающихся соотечественников и как старший в роду - по праву возглавлял Объединение потомков Романовых. Димитрий Романович стал свидетелем важнейших событий XX и XXI веков. Во время наших личных встреч я не раз убеждался, что он никогда не отделял себя от России и всегда помогал своей Родине реальными делами", - говорится в телеграмме.

Премьер уточнил, что "князь шефствовал над российскими больницами и детскими домами, занимался поиском и возвращением в Россию культурных ценностей, помогал сохранять историческую память, прежде всего - о наследии Российского императорского дома".

От редакции: Дмитрий Анатольевич, дорогой! У вас там протокольная служба в "белом доме" в запой ущла, что ли?

Вы лично, как человек и гражданин, конечно же имеете право на соболезнования по случаю смерти знакомого вам пожилого человека, возможно, при жизни очень симпатичного. Но какое право премьер министр Российской Федерации имеет на официальные соболезнования главе какого-то эмигрантского "императорского дома", пока наше с вами общее государство числится республикой?

Это уже тянет на покушение на конституционный строй, однако. И куда больше, чем какой-нибудь пост в Твиттере от прыщавого студента. Ведь фактически премьер-министр России признает статус монархическуй структуры, статус каких-то "князей" и прочих.

Что там за "князь" вопрос отдельный - да, праправнук аж Николая Первого, который еще декабристов вешал. Ну там аракчеевщина, военные поселения, каторги и шпицрутены, а на финал проигранная Крымская война. У нас теперь в государственной идеологии, которой как бы нет, полный разворот на 180 градусов? Декабристы теперь мятежники, а "Чернышовы, которые вешают" - герои? И их потомки до седьмого колена - герои тоже, по наследству?

"Князь" родился в 1926 году, во Франции. Революция 1917 года отменила титулы и сословные привилегии. На каком же основаниии официальные российские власти признают за потомками Романовых феодальные титулы? Вроде бы до сей поры "Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов" от 10 ноября 1917 года никто в РФ не отменял.

Если говорить честно, то покойный глава "Дома Романовых" прожил весьма посредственную, серенькую жизнь европейского обывателя. Он даже высшего образования не получил. В войне участия не принимал никакого, хотя по возрасту уже мог и был повод оказаться в рядах "красных" итальянских партизан, но Романовы всей семьей предпочли скрыться - весьма характерная, кстати, позиция для этого семейства в российской истории. Дослужился князь аж до помощника вице-президента банка, откуда и вышел на пенсию. Вот в этом качестве его и подобрали, обогрели да создали некий благотворительный фонд - навряд ли его наполняли своими пенсиями несколько пожилых членов бывшей династии. Есть все основания предполагать иные источники финансирования. Но куда уходят государственные деньги - это большой секрет для граждан РФ.

Зато во многих сомнительных начинаниях по реабилитации монархии в России "князь" и его фонд приняли самое активное участие.

Вот не припоминаю, чтобы премьер или президент посылали телеграммы по случаю кончины племянницы основателя нашего государства В.И.Ульянова-Ленина. Зато праправнуку весьма сомнительный памяти императора, даже и не гражданину нашей страны - вот какой почет...

Давайте уж начистоту - подобрали уж кого на царство? Или пока кастинг идет?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск