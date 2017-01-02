Музеи Москвы - халява на неделю

Вход в московские музеи со 2 декабря и до конца зимних каникул будет бесплатным, почти 90 музеев, выставочных залов, усадеб и мемориальных квартир Москвы будут открыты для свободного посещения.

Музеи ждут большого наплыва посетителей и готовят увлекательные программы: мастер-классы, экскурсии и необычные инсталляции. Москвичи и гости столицы смогут побывать, в частности, в Музее Москвы, в Центральном выставочном зале "Манеж", в Московской усадьбе Деда Мороза, Музее космонавтики, Дарвиновском музее, музее-заповеднике "Коломенское" - всего 87 музеев и выставочных залов будут работать бесплатно со 2 по 8 января.

Дело хорошее, но если кто-то думает, что это благотворительность - он ошибается.

Это, конечно, промоушен.

Не самое скверное продвижение, и тем более далеко не скверную какую-то вещь продвигают. Но все же - бизнес.

В последние годы музеи Москвы стали совсем не дешевыми. Прошли, видимо, навсегда времена, когда билет в музей или на выставку стоил буквально копейки. Теперь рубли, и не одну сотню.

Выросло и число музеев, многие из них совсем неплохи. Но деньги в них вложены, и надо, конечно, их "отбить". Вот городские власти и стараются привлечь новых посетителей. А кто это новый посетитель? Турист в Москву ездит слабо, это давно известный факт. А если и заедет, то места его обитания известны - Третьяковка, Пушкинский, кремль само собой... На большее у заезжего экскурсанта редко хватает времени.

Зато есть 12,5 миллионов постоянных жителей Москвы - условных "москвичей", то есть формально москвичей, конечно, но города толком не знающих, потому как выросли в других местах - вот им, надо думать, и хотят показать, что в Москве кроме работы, "Кружки" и "Ашана" есть еще и музеи, где тоже со вкусом можно потратить трудовую копейку. Кто-нибудь и "подсядет на культурку".

А.Б.