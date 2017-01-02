WhatsApp не будет есть интернет, он сожрет смартфон

С 2017 года разработчики WhatsApp отключат от сервиса мобильные устройства, работающие на устаревшем программном обеспечении. Речь идет, в частности о гаджетах под управлением Android 2.1 и 2.2, Windows Phone 7, а также iOS 6.

Информация об этом была опубликована в официальном блоге WhatsApp.

"Эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, однако они не поддерживают новые возможности, которые появятся в нашем приложении", - говорится в сообщении.

Разработчики также рассказали, что поддержка операционных систем Nokia S40 и Symbian S60, а также BlackBerry OS и BlackBerry 10 закончится 30 июня 2017 года.

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