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Московский листок

Украина готовится захватить Донбасс в этом году

Опубликовано 02.01.2017 в разделе комментариев 4

Украина готовится захватить Донбасс в этом году

Заместитель министра Украины по делам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука считает, что к середине 2018 года Украина сможет вернуть контроль над Донбассом. Об этом Тука написал в своем блоге на сайте издания «Новое время» 2 января.

Тука пишет, что Россия якобы готова «отдать» Донбасс только на своих условиях. При этом он не поясняет, что имеется в виду.

«Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018», — сказано в сообщении замминистра.

То есть Россия и ДНР-ЛНР должны выполнять Минские соглашения, а Украина - готовится захватить Донбасс. Это европейская такая политика...

Впрочем, Крым они уже "захватили" два года назад.

 

 

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
вот вот написал 02.01.2017 17:52
Народ Украины хочет снова объединиться
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(без названия)
поправляшка написал 02.01.2017 17:50
Не захватить, а вернуть. Как Россия - Чечню
Украина следует заветам ПУТИНА и будет мочить сепаратистов в каждом сортире
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kirilis написал 02.01.2017 17:39
Середина 2018 - это оптимистичный прогноз. А если киевский режим грохнется раньше? Тоже ведь интрига.
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стоик659 написал 02.01.2017 17:34
Московские и киевские сионисты друг друга не обидят?
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