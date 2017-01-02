Украина готовится захватить Донбасс в этом году

Заместитель министра Украины по делам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука считает, что к середине 2018 года Украина сможет вернуть контроль над Донбассом. Об этом Тука написал в своем блоге на сайте издания «Новое время» 2 января.

Тука пишет, что Россия якобы готова «отдать» Донбасс только на своих условиях. При этом он не поясняет, что имеется в виду.

«Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018», — сказано в сообщении замминистра.

То есть Россия и ДНР-ЛНР должны выполнять Минские соглашения, а Украина - готовится захватить Донбасс. Это европейская такая политика...

Впрочем, Крым они уже "захватили" два года назад.