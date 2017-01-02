Украина потеряла на Донбассе половину своей боевой техники, в чем виноваты русские хакеры

Доклад специализирующейся на киберзащите компании CrowdStrike был опубликован 22 декабря на ее сайте. CrowdStrike обвинила российскую хакерскую группу Fancy Bears в использовании вредоносного кода в украинском мобильном приложении, разработанном во время вооруженного конфликта на Украине 2014–2016 годов для наводки артиллерии.

Код, который используют хакеры Fancy Bears, авторы доклада называют X-Agent. CrowdStrike описывают его как вредоносную программу удаленного доступа. Ее следы и обнаружили специалисты компании в Android-приложении «Укроп», которое было разработано офицером 55-й отдельной артиллерийской бригады Ярославом Шерстюком для упрощения расчетов при ведении огня из гаубиц Д-30. Код спрятан в файле под названием «Попр-Д30.apk».

В качестве косвенного доказательства того, как вредоносный код повлиял на процесс войны, аналитики приводят открытую статистику: за два года войны Украина потеряла около половины всей своей техники, при этом среди гаубиц Д-30 потери составили 80% — «самый высокий процент потерь среди всех прочих артиллерийских орудий в арсенале Украины», говорится в докладе.

Как утверждает сам разработчик приложения, в общей сложности оно было скачано около 9 тыс. раз. Зараженная X-Agent-программа для наводки позволяла отслеживать перемещение техники СБУ и с точностью определять ее позицию.

- Пожалуй, статистика убойная сама по себе, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Война малой интенсивности, то есть и не война накакая вовсе, а карательная операция против повстанцев, в течение 3-х лет уничтожила половину (!) всей украинской техники. Про 80 процентов гаубиц не говорю. Конечно, во всем виноваты русские хакеры, а не пузатые дядьки в штанах с лампасами, которым и козу пасти доверить стремно. Но чтобы потерять половину техники трех советских военных округов... Это у них под каждым кустом "курская дуга" что ли? Хорошо работают хакеры... Но мне кажется, украинским полководцам давно пора вручать российские ордена за разгром врага на его территории без прямого столкновения с противником, так сказать, своими силами...