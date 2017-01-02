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Московский листок

Украина потеряла на Донбассе половину своей боевой техники, в чем виноваты русские хакеры

Опубликовано 02.01.2017 в разделе комментариев 10

украина война ато техника
Украина потеряла на Донбассе половину своей боевой техники, в чем виноваты русские хакеры

Доклад специализирующейся на киберзащите компании CrowdStrike был опубликован 22 декабря на ее сайте. CrowdStrike обвинила российскую хакерскую группу Fancy Bears в использовании вредоносного кода в украинском мобильном приложении, разработанном во время вооруженного конфликта на Украине 2014–2016 годов для наводки артиллерии. 

Код, который используют хакеры Fancy Bears, авторы доклада называют X-Agent. CrowdStrike описывают его как вредоносную программу удаленного доступа. Ее следы и обнаружили специалисты компании в Android-приложении «Укроп», которое было разработано офицером 55-й отдельной артиллерийской бригады Ярославом Шерстюком для упрощения расчетов при ведении огня из гаубиц Д-30. Код спрятан в файле под названием «Попр-Д30.apk». 

В качестве косвенного доказательства того, как вредоносный код повлиял на процесс войны, аналитики приводят открытую статистику: за два года войны Украина потеряла около половины всей своей техники, при этом среди гаубиц Д-30 потери составили 80% — «самый высокий процент потерь среди всех прочих артиллерийских орудий в арсенале Украины», говорится в докладе.

Как утверждает сам разработчик приложения, в общей сложности оно было скачано около 9 тыс. раз. Зараженная X-Agent-программа для наводки позволяла отслеживать перемещение техники СБУ и с точностью определять ее позицию.

- Пожалуй, статистика убойная сама по себе, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Война малой интенсивности, то есть и не война накакая вовсе, а карательная операция против повстанцев, в течение 3-х лет уничтожила половину (!) всей украинской техники. Про 80 процентов гаубиц не говорю. Конечно, во всем виноваты русские хакеры, а не пузатые дядьки в штанах с лампасами, которым и козу пасти доверить стремно. Но чтобы потерять половину техники трех советских военных округов... Это у них под каждым кустом "курская дуга" что ли? Хорошо работают хакеры... Но мне кажется, украинским полководцам давно пора вручать российские ордена за разгром врага на его территории без прямого столкновения с противником, так сказать, своими силами... 



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Всего комментариев к статье: 10
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Re:
Котяра написал 02.01.2017 19:17
Не, не Донецк - куев. Свиней не жалко.
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(без названия)
дурачку написал 02.01.2017 18:56
"закончим и за вас всерьез возьмемся,мы своих не бросаем,"
--
Будете бомбить Донецк как Алеппо? Бедный Донбасс, связались по тупости с уйопками...
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Re:
непонятному написал 02.01.2017 18:48
Уже третий год "сдаем",как в
анекдоте:"Батьку,когдаж твой двор закончится"?!
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(без названия)
люблю укроп в начале мая написал 02.01.2017 18:44
Смеюсь. Еще в 2014 украиским военным было запрещено пользоваться мобильниками на передовой. Гаубицы целехоньки. Так как на развертывание -залп-смену позиции отводится 12 минут.
Мечтать конечно можна и о вредоносном коде. Но проще штатовские контр батарейные системы. Работают безотказно.
И что за тупизна банить? Отберите у глупого баньщика кнопку. Если нужно я найду сто возможностей переоезть через ваш бан. Радуйтесь , что вас вообще кто то читает.
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Re:
парпету написал 02.01.2017 18:43
А ты что по пробиркам определяешь есть ли русские на
Донбассе,америкозе можно готовить АТО,а русским нельзя?
Вот с Сирией закончим и за вас всерьез возьмемся,мы своих
не бросаем,не пиндосы чай!
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(без названия)
перипатетик написал 02.01.2017 18:33
Украину еще можно понять - защищает свою территорию от оккупации
а вот что делают на Донбассе российские танки с бурятскими экипажами? Уничтожают славян, не иначе
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(без названия)
стоик666 написал 02.01.2017 18:13
Московские и Киевские сионисты забавляются - уничтожая славян на Донбассе?
Игра у них такая - в поддавки - кто больше угробит славян?
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(без названия)
ничего не понял написал 02.01.2017 18:06
Украина потеряла всю технику, призыв в армию провалился, все херово... Почему тогда армия РФ и новороссии не может начать наступление? почему РФ сдает захваченные украинские территории?
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Re:
стоику написал 02.01.2017 18:05
Ты сам-то,нечисть интернетная из каких будешь?
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(без названия)
стоик666 написал 02.01.2017 18:00
Московские и Киевские сионисты забавляются - уничтожая славян на Донбассе?
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