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Московский листок

Путин тоже отметился на кончине праправнука Николая "Палкина"

Опубликовано 02.01.2017 в разделе комментариев 5

путин царь романовы монархия
Путин тоже отметился на кончине праправнука Николая "Палкина"

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова. Глава государства направил телеграмму княгине Феодоре Романовой.

В ней такие проникновенные слова: "Димитрий Романов был настоящим патриотом России" (правда, умер гражданином Дании), "Искренняя любовь к Родине и своему народу" (правда родился он во Франции, а какой народ у него "свой", нам не ведомо).

И на финал: "Россия гордится нашим выдающимся соотечественником". А что он сделал выдающегося-то в своей долгой и абсолютно незаметной жизни? Ну не сделал, так может сказал или написал? В Твиттере отметился? Так ведь ничего, тихий пенсионер, бывший скромный банковский служащий. Ни в чем никогда не участвовал, биография в Википедии - как у канцеляриста.

Про политическую и правовую сторону таких поздравлений все сказано еще после телеграммы премьер-министра, нет смысла повторяться.

А чего это премьер-министр как бы республики официально соболезнует кончине праправнука вешателя декабристов?

А вот о ближайших последствиях такой непонятной любви к российской монархии от лиц, облеченных высшей государственной властью в республиканской пока еще РФ - стоит задуматься.

Не успеем оглянуться, как прикажут полюбить какого-нибудь "помазанника".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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О любимом занятии марксистов-ленинцев
*****0 написал 02.01.2017 19:19
Любимое занятие марксистов-ленинцев - танцы на костях классовых врагов.
На большее у них ума не хватает...
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПУТИНА.
ЮСУФ ИБРАГИМОВ написал 02.01.2017 19:10
1.ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПУТИНА,
///После избрания на пост президента, в целях стабилизации общественной жизни, Путин создал Партию власти, обещав партиям достойное место в государственной лодке, велел не раскачивать ее. Именно так создавалась ПАРТИЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ.
II. Далее, при участии Путина, Государственной Думы, Совета Федерации, была создана ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, Туда вошла Законодательная власть, Исполнительная власть, Судебная власть, Конституционный суд, СМИ. Эта вертикаль сосредоточила всю полноту власти в руках президента и ликвидировала федеративную структуру государства Российского.
III. Далее, был создан Всероссийский Народный Фронт и местные отделы Фронта.
IV. Российские народы, при помощи административных рычагов, были привлечены партиям и в том числе в ряды Партии власти. Оставшийся народ оказался в тисках Народного Фронта.
На этом месте напрашивается вопрос. Для чего нужно такое жесткое, тоталитарное построение?
1. Такое построение гарантирует и обеспечивает прихода Путина и его соратников многократно во властные органы Государство.
2. Такое построение и привлечение народа партиям и в Народный Фронт нужны для того, чтобы не возникли у Российских народов общие интересы по вопросу свержения существующего режима.
3. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.(пока об этом не будем говорить)
V. После вхождения СМИ в президентскую вертикаль власти, свобода слова, свобода творчество, права человека исчезли в России. Если введут ограничения в интернете или ставят фильтры, то Россия будет общая тюрьма для народов России. Нужно отметить и особо подчеркивать, после вхождения в Президентскую вертикаль власти, СМИ стало идеологическим аппаратом режима Путина. Нынче работа СМИ многогранна. Они создают вид благополучия и законности в России. Изо лжи, обмана лепят образа Путина. В страницах газет и телевидения только позитив о Путине и его свите, их делах. Таким образом, после вхождения в президентскую вертикаль власти, СМИ перестали говорить и показывать проблемную Россию, перестали говорить и показывать правду о режиме Путина, перестали быть источником правдивой информации.
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Чем дальше некоторые субъекты. .
Szanya написал 02.01.2017 19:10
Чем дольше некоторые субъекты у власти тем более выражено проявляются проблемы с их психическим здоровьем,, и это есть нормально, значит быстрее наступит гнев народа от такого неадекватного поведения, так что пусть вытворяют.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПУТИНА.
ЮСУФ ИБРАГИМОВ. написал 02.01.2017 19:09
2.Если исходить из пунктов I, II, III, IV, V, то эти пункты заставляют нас опасаться, ибо такое жесткое построение не предназначено только для прихода Путина и его свиты во властные органы государства Российского, не только для защиты режима Путина от посягательств. Тогда для чего нужно такое жесткое построение?
Если исходить из практических дел Путина (2000 - 2014 годы) и из факта большого распада империи Ленина, (Беловежский путч) то главная задача его была и есть предотвращение дальнейшего распада империи. Конечно же путем строительство новой империи - "империи Россиян". &#171;Империя россиян&#187; строится путем ликвидации государственности национальных образований, языка, литературы, культуры, истории наций. Без ликвидации не может образоваться и существовать &#171;империя россиян&#187;. В &#171;империи россиян&#187;, по нашим данным, люди будут без рода, без племени, без прав и свобод. Во главе этой империи будет царь Путин. 3. ВЫШЕУКАЗАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ БЕЗ КАКИХ - ЛИБО ОСЛОЖНЕНИЙ, ОБЪЯВЛЯЕТ ПУТИНА ЦАРЁМ НОВОЙ ИМПЕРИИ - ИМПЕРИИ РОССИЯН. Ради последнего Путин произвел централизацию , т.е стал единоличной властью над всеми и в том числе над мертвецами./// Нужно отметить "проблема Украины" связана с внутренней политикой Путина, а именно его желанием строить "ИМПЕРИЮ РОССИЯН".
Если исходить из данного анализа, то Путиным движет не ум и не разум. С этим человеком, его поведением управляет "инстинкт самосохранения". Желание уйти от возмездия за свои многочисленные преступления, желание сохранить преступным путем награбленных богатств. Кроме написанного выше вы должны знать, рядом, одновременно с этим построением шло создание криминально - воровского режима Путина по всей Руси.В течении 16 лет Путин превратил марксистско -ленинскую государственную систему в режим политических воров, коррупционеров и взяточников, живущий по понятиям и по законам криминально - воровского мира. Режим Путина прототип криминально - воровского мира России. Путин, как представитель криминально - воровского мира, не мог создать иной режим.\\\\\\\\
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(без названия)
Шаман написал 02.01.2017 18:37
любите-любите, а регионы будут отделяться. а вы там хоть конем епитесь
а ваших этнически-близких к вам мы вам депортируем, как крымских татар вы когда-то: зимой, со сбором за 40 минут, без ценностей, но без поездов, пешком будут идти *****, укажут путь для новой аппиейвой дороги
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