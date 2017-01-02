Путин тоже отметился на кончине праправнука Николая "Палкина"

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова. Глава государства направил телеграмму княгине Феодоре Романовой.

В ней такие проникновенные слова: "Димитрий Романов был настоящим патриотом России" (правда, умер гражданином Дании), "Искренняя любовь к Родине и своему народу" (правда родился он во Франции, а какой народ у него "свой", нам не ведомо).

И на финал: "Россия гордится нашим выдающимся соотечественником". А что он сделал выдающегося-то в своей долгой и абсолютно незаметной жизни? Ну не сделал, так может сказал или написал? В Твиттере отметился? Так ведь ничего, тихий пенсионер, бывший скромный банковский служащий. Ни в чем никогда не участвовал, биография в Википедии - как у канцеляриста.

Про политическую и правовую сторону таких поздравлений все сказано еще после телеграммы премьер-министра, нет смысла повторяться.

А чего это премьер-министр как бы республики официально соболезнует кончине праправнука вешателя декабристов?

А вот о ближайших последствиях такой непонятной любви к российской монархии от лиц, облеченных высшей государственной властью в республиканской пока еще РФ - стоит задуматься.

Не успеем оглянуться, как прикажут полюбить какого-нибудь "помазанника".

А.Б.