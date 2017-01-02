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Московский листок

Ещё один новогодний игиловский теракт - в Багдаде

Опубликовано 02.01.2017 в разделе комментариев 0

терроризм ирак игил исламизм
Ещё один новогодний игиловский теракт - в Багдаде

В Ираке в восточной части Багдада Мадинат-эс-Садр произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 39 человек и более 50 получили ранения, передает катарский телеканал Al Jazeera. Как сообщает Reuters, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ).

Террорист-смертник взорвал себя в автомобиле на одной из оживленных площадей. По данным катарского телеканала, целью был рынок, где торговали фруктами и овощами, в который сидящий за рулем смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль, а жертвами стали рабочие и полицейские. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и машины скорой помощи.

Телеканал ссылается на сайт террористов ИГ Amaq, где говорится, что в результате атаки погибли около 40 человек, 57 ранены. По данным телеканала As Sumaria, погибли около 20 человек и более 30 получили ранения. Reuters называет другие цифры - 32 погибших, 61 раненый.

Как передает ТАСС, взрыв произошел на площади 55 в квартале, где преимущественно проживают мусульмане-шииты. Многим зданиям, расположенным близ места взрыва, нанесен значительный ущерб.

Это стало уже второй атакой в иракской столице за последние три дня. Утром в субботу в центральном квартале Багдада Синак прогремели два взрыва - одну бомбу привел в действие террорист-смертник, другая была заложена заранее у магазина автозапчастей. Погибли 28 человек, более 50 получили ранения.

Кроме того, группировка взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, произошедший в новогоднюю ночь в клубе Reina.

Франсуа Олланд отчитался в Багдаде об атаке на ИГ в Пальмире

В Багдад сегодня прибыл с официальным визитом президент Франции Франсуа Олланд вместе с министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Как передает BBC, глава государства встретился с французскими военными, которые ведут борьбу с боевиками ИГ в Сирии и Ираке в рамках операции Chammal, проводящейся с 2014 года. В Ираке находятся 500 французских военнослужащих, которые консультируют местные вооруженные силы.

"Действия против терроризма здесь в Ираке помогают предотвратить теракты на нашей собственной земле", - сказал Олланд, выступая на базе элитной контр-террористической службы Ирака близ Багдада.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади он рассказал об атаках самолетов ВВС Франции по позициям боевиков ИГ в сирийской Пальмире, состоявшихся в воскресенье, 1 января. "Наши самолеты продолжают наносить удары. Вчера они нанесли новый удар по ИГ в Пальмире, поскольку наш единственный враг - это ИГ", - заявил он (цитата по ТАСС).

В целом в отношении Сирии, напомнил Олланд, Париж придерживается прежней позиции, выступая за "переходный политический процесс". "Необходимо создание правительства, которое объединило бы все составные части (Сирии), позволив в дальнейшем наладить более эффективную борьбу с терроризмом", - добавил он.

Пальмира была освобождена сирийской армией от боевиков ИГ 27 марта, однако 11 декабря террористы вновь заняли город, когда оттуда ушли правительственные силы.

Французские войска в составе западной коалиции против ИГ наносят авиаудары по позициям исламистов. У берегов Ирака эти действия поддерживает флагман ВМС Франции - авианосец "Шарль де Голль", несущий авиагруппу в составе 40 самолетов, включая 20 многоцелевых палубных истребителей Rafale M.

За теракт в Стамбуле ответственность тоже взяли игиловцы

Группировка "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ), запрещенная в России и в ряде других стран, заявила о своей ответственности за теракт в Стамбуле, произошедший в новогоднюю ночь в клубе Reina ("Рейна").

"В продолжение благословенных операций, которые "Исламское государство" проводит против защитника креста Турции, героический воин халифата атаковал один из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой праздник неверных", - приводит Reuters заявление террористов.

Как сообщает AP со ссылкой на газету Hürriet, турецкие стражи порядка расследуют возможную связь между нападением на клуб и июньской атакой на аэропорт имени Ататюрка.

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