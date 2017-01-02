В Бразилии кровавый бунт одиночки-ревнивца сменил тюремный бунт

Тюремный бунт в городе Манаус на северо-западе Бразилии унес жизни около 60 человек. Мятеж начался в тюрьме Анисио Жобим во второй половине дня воскресенья, 1 января, и продлился более 17 часов, сообщает телекомпания Globo.

Заключенные устроили перестрелку с полицией и взяли 12 тюремщиков в заложники. Они пустили в ход пистолеты, дробовик, а также импровизированное оружие. По словам главы службы безопасности бразильского штата Амазонас Серхио Фонтеса, жертвами бунта стали 60 человек. Число погибших может возрасти, сообщил чиновник на пресс-конференции.

Фонтес назвал кровопролитный мятеж "крупнейшей бойней в тюремной системе" государства. По его словам, правоохранительные органы взяли ситуацию в тюрьме под контроль около 7 утра в понедельник, 2 января. Также Фонтес сообщил, что продолжается пересчет заключенных, чтобы определить, скольким из них удалось сбежать во время бунта.

Бунт закончился около 8:30 утра, после того, как был отпущен последний заложник, территорию взяли под контроль полиция и силы быстрого реагирования Rocam, цитирует сайт Jornal A Critica интервью Фонтеса местной радиостанции. Число погибших в ходе столкновений колеблется от 50 до 60 человек.

По данным Reuters, причиной мятежа стала война между соперничающими наркокартелями в городе Манаус, расположенном в штате Амазонас, сообщает агентство со ссылкой на данные чиновников.

Как сообщает городская газета Em Tempo, некоторые участники бунта были обезглавлены или расчленены, причем обезглавленные тела погибших перебрасывались через стену тюрьмы. Газета сообщает о 80 убитых. По словам Фонтеса, полицейские нашли в стене дыру, через которую, как они считают, в здание было пронесено оружие.

Фонтес подтвердил факты декапитации на пресс-конференции, а судья Луис Карлос Валуа, который вел переговоры с заключенными, заметил на своей странице в Facebook, что было много крови и расчлененных тел, и он "никогда ничего подобного в своей жизни не видел". По его оценкам, погибших было от 50 до 60, но "трудно сказать точнее, потому что многие были расчленены", уточнил он.

Анисио Жобим - крупнейшая тюрьма в Манаусе, промышленном городе на берегу реки Амазонки на северо-западе Бразилии.

Самый кровавый в современной истории Бразилии тюремный бунт произошел в 1992 году в тюрьме Карандиру в штате Сан-Паулу.

Напомним, вчера на новогодней вечеринке в городе Кампинос мужчина открыл огонь по посетителям, убив по меньшей мере 11 человек, после чего покончил с собой. Среди жертв - его бывшая жена, передает Reuters.

По данным агентства, ЧП произошло в субботу поздно вечером. Вооруженный мужчина начал стрельбу, среди жертв оказались его бывшая жена и их восьмилетний сын. В общей сложности 15 человек получили огнестрельные ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

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