Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Бразилии кровавый бунт одиночки-ревнивца сменил тюремный бунт

Опубликовано 02.01.2017 в разделе комментариев 0

тюрьма бразилия
В Бразилии кровавый бунт одиночки-ревнивца сменил тюремный бунт

Тюремный бунт в городе Манаус на северо-западе Бразилии унес жизни около 60 человек. Мятеж начался в тюрьме Анисио Жобим во второй половине дня воскресенья, 1 января, и продлился более 17 часов, сообщает телекомпания Globo.

Заключенные устроили перестрелку с полицией и взяли 12 тюремщиков в заложники. Они пустили в ход пистолеты, дробовик, а также импровизированное оружие. По словам главы службы безопасности бразильского штата Амазонас Серхио Фонтеса, жертвами бунта стали 60 человек. Число погибших может возрасти, сообщил чиновник на пресс-конференции.

Фонтес назвал кровопролитный мятеж "крупнейшей бойней в тюремной системе" государства. По его словам, правоохранительные органы взяли ситуацию в тюрьме под контроль около 7 утра в понедельник, 2 января. Также Фонтес сообщил, что продолжается пересчет заключенных, чтобы определить, скольким из них удалось сбежать во время бунта.

Бунт закончился около 8:30 утра, после того, как был отпущен последний заложник, территорию взяли под контроль полиция и силы быстрого реагирования Rocam, цитирует сайт Jornal A Critica интервью Фонтеса местной радиостанции. Число погибших в ходе столкновений колеблется от 50 до 60 человек.

По данным Reuters, причиной мятежа стала война между соперничающими наркокартелями в городе Манаус, расположенном в штате Амазонас, сообщает агентство со ссылкой на данные чиновников.

Как сообщает городская газета Em Tempo, некоторые участники бунта были обезглавлены или расчленены, причем обезглавленные тела погибших перебрасывались через стену тюрьмы. Газета сообщает о 80 убитых. По словам Фонтеса, полицейские нашли в стене дыру, через которую, как они считают, в здание было пронесено оружие.

Фонтес подтвердил факты декапитации на пресс-конференции, а судья Луис Карлос Валуа, который вел переговоры с заключенными, заметил на своей странице в Facebook, что было много крови и расчлененных тел, и он "никогда ничего подобного в своей жизни не видел". По его оценкам, погибших было от 50 до 60, но "трудно сказать точнее, потому что многие были расчленены", уточнил он.

Анисио Жобим - крупнейшая тюрьма в Манаусе, промышленном городе на берегу реки Амазонки на северо-западе Бразилии.

Самый кровавый в современной истории Бразилии тюремный бунт произошел в 1992 году в тюрьме Карандиру в штате Сан-Паулу.

Напомним, вчера на новогодней вечеринке в городе Кампинос мужчина открыл огонь по посетителям, убив по меньшей мере 11 человек, после чего покончил с собой. Среди жертв - его бывшая жена, передает Reuters.

По данным агентства, ЧП произошло в субботу поздно вечером. Вооруженный мужчина начал стрельбу, среди жертв оказались его бывшая жена и их восьмилетний сын.  В общей сложности 15 человек получили огнестрельные ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Новость по теме:

Бразильский мститель-ревнивец превратил новогоднюю вечеринку в тир с живыми мишенями



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы восстановления СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
01.01.2017
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
01.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Бразилии кровавый бунт одиночки-ревнивца сменил тюремный бунт (0)
Ещё один новогодний игиловский теракт - в Багдаде (0)
Путин тоже отметился на кончине праправнука Николая "Палкина" (9)
Украина потеряла на Донбассе половину своей боевой техники, в чем виноваты русские хакеры (9)
Украина готовится захватить Донбасс в этом году (6)
WhatsApp не будет есть интернет, он сожрет смартфон (14)
Музеи Москвы - халява на неделю (9)
А чего это премьер-министр как бы республики официально соболезнует кончине праправнука вешателя декабристов? (28)
Киев нашел примеры для подражания: Бандеру и Маккейна (39)
Метель и сильный ветер лишили Оренбургскую область шоссе (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Турция: новая фаза террора
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: ПРАВДА.info - Восьмой творческий конкурс на премию им. Демьяна Бедного
Дарья Митина Дарья Митина: Этoт нарoд не пoбедить!
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: почти программная вышла
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss