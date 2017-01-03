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Московский листок

Силовигархия будет судить Улюкаева закрыто: тайны Роснефти народу лучше не знать

Опубликовано 03.01.2017 в разделе комментариев 1

фемида либералы силовигархия роснефть
Силовигархия будет судить Улюкаева закрыто: тайны Роснефти народу лучше не знать

Судебный процесс по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении крупной взятки, будет проходить в закрытом режиме, сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В деле очень много материалов оперативной работы, прослушек, все они носят секретный характер, поэтому уже сейчас можно сказать, что слушания в суде будут проходить в закрытом режиме", - сообщил собеседник агентства.

Информацию СМИ подтвердил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Подтверждаю - "дело Улюкаева" готовится к закрытому суду", - написал он на своей страничке в Twitter.

По словам источника "Росбалта", знакомого с ситуацией, Улюкаев во время следствия и суда не намерен признавать свою вину. В его окружении полагают, что у следствия нет никаких доказательств вины министра, который якобы не знал, что в переданном ему в офисе "Роснефти" чемодане были деньги. Кроме того, адвокаты настаивают на том, что при задержании чиновника были нарушены его права.

Между тем следствие уверено в доказанности виновности Улюкаева, в частности - с помощью записей переговоров. Одной из главных улик в деле является запись беседы экс-главы Минэкономразвития с главой одного из госбанков, во время которой Улюкаев жалуется, что он сам и его подчиненные не получают денежной благодарности за работу по созданию материально-технического обоснования для сделки по покупке "Роснефтью" "Башнефти", и грозит в дальнейшем чинить препятствия в реализации данной сделки, рассказал источник "Росбалта".

По его словам, в ответ собеседник успокаивает министра и обещает обсудить эту проблему с "Игорем Ивановичем" (Сечиным). При этом в материалах дела личность человека, с которым разговаривал Улюкаев, засекречена.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в офисе "Роснефти" 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила "Роснефти" приобрести государственный пакет акций "Башнефти". Басманный суд Москвы отправил чиновника под домашний арест до 15 января, а президент снял его с должности в связи с "утратой доверия".

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Максимальная санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового.

От редакции: Что же это там за тайны такие роснефтяные, которые журналистам нельзя знать? Может, тайны того, как "легально" грабят народ российский непосредственные его властители-миллиардеры? Вообще, "дело Улюкаева" со временем затмит "дело ЮКОСа", поскольку оно как бы его и замыкает - ходорковское дело. Каким-то мелким взяточником силовигархия попыталась заслонить, прикрыть в медиа-глазу акт крупнейшей кражи у народа РФ его нефти. Именно так: Улюкаев-то, конечно, как упёртый либерал, постоянно троллил Роснефть, это мы помним - мол, то ли законна такая приватизация, то ли нет... Да кто это всё решает и по каким законам? Какая может быть законность, когда приватизационные законы пишутся на крови расстрелянных президентов и парламентов - как это было не только в Чили при Пиночете, но и в России в 1993-м?!

Кто такой Улюкаев на фоне Сечина? Да он насекомое на фоне ящера. Беспрецедентная продажа не нефти, а именно кусочка всенародных недр - не добываемой руками российских рабочих нефти, а сам доступ в недра был продан. И не Улюкаевым, а Сечиным. Но народу надо подбросить куклу для битья - это и сделано... "Сделка года" по сути - пробный камень, брошенный правящим классом прямо в больную головушку экс-советского народа, в его огород с большой буквы "О". И огорожен он плохо - даёт продавать своё, никаких претензий не заявляет. А вот Улюкаев заявил - как равный среди равных. Мол, я не против, приватизируйте вы тут хоть весь Газпром и Роснефть - но хоть поделитесь с теми, кто "на стрелках". Вот и пошёл под суд как стрелочник... Это дело будут изучать по учебникам - российских экономико-юридических аномалий времён реванша капитализма.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TOKLOPVDAVLU!!!&& & написал 03.01.2017 00:57
"Информацию СМИ подтвердил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Подтверждаю - "дело Улюкаева" готовится к закрытому суду", - написал он на своей страничке в Twitter."
- Хорошо бы и веню диктофона вместе с улюкаевым лет на десять... Без права переписки...
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