К Нетаньяху пришли... А к нашему что-то не торопятся

Полиция Израиля прибыла в резиденцию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху для допроса в связи с подозрениями в коррупции, передает агентство Франс Пресс. По данным СМИ, в резиденцию в центре Иерусалима прибыли три следователя.
Понятно, что сам Нетаньяху все отрицает, да и допрос навряд ли даст результаты. Но сам факт впечатляет - глава государства дает показания следователям по подозрению в коррупции. Ну, наверно, у них основания достаточно веские, а не чистый ордер Басманного суда.
Естественный вопрос, а как у нас?
Вот, представим себе, утречком раненько, почитамши предварительно Навального, три красивых охранника или, допустим, следака, являются на дачу к Владимиру Владимировичу. С ордером.
Смешно, да?
Куда им засунут ордер, интересуетесь?
Нет, в жопу - это слишком просто...
Вот почему в каком-то Израиле, где и конституции-то никакой нет, все перед законом равны, а у нас - равны только перед револьвером?
В Англии, откуда Израиль и слизал свою политическую систему, королей тоже периодически судили и даже казнили. У нас царей накрошили еще и побольше, но публично не судили ни разу - сразу в расход. Потому что судить - нереально. Поэтому у них казненный глава государства преступник, а у нас мученик.
Поэтому если к "нашему" придут следователи, то он точно будет знать - показания придется давать разве что господу богу... И будет цепляться за жизнь руками и ногами.
Поэтому давать показания в любом случае выгодней, живым остаешься. Но кто ж у нас об выгоде-то думает?
А.Б.
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авпыр написал 03.01.2017 01:03
!!TO-KLOPV-DAVLU!& написал 03.01.2017 00:55
- С каких это пор следаки будут читать творение навльного? Сразу отвечу - как только он будет признан тем, чем он есть - таки амерской шавкой и врагом народа!