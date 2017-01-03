К Нетаньяху пришли... А к нашему что-то не торопятся

Полиция Израиля прибыла в резиденцию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху для допроса в связи с подозрениями в коррупции, передает агентство Франс Пресс. По данным СМИ, в резиденцию в центре Иерусалима прибыли три следователя.

Понятно, что сам Нетаньяху все отрицает, да и допрос навряд ли даст результаты. Но сам факт впечатляет - глава государства дает показания следователям по подозрению в коррупции. Ну, наверно, у них основания достаточно веские, а не чистый ордер Басманного суда.

Естественный вопрос, а как у нас?

Вот, представим себе, утречком раненько, почитамши предварительно Навального, три красивых охранника или, допустим, следака, являются на дачу к Владимиру Владимировичу. С ордером.

Смешно, да?

Куда им засунут ордер, интересуетесь?

Нет, в жопу - это слишком просто...

Вот почему в каком-то Израиле, где и конституции-то никакой нет, все перед законом равны, а у нас - равны только перед револьвером?

В Англии, откуда Израиль и слизал свою политическую систему, королей тоже периодически судили и даже казнили. У нас царей накрошили еще и побольше, но публично не судили ни разу - сразу в расход. Потому что судить - нереально. Поэтому у них казненный глава государства преступник, а у нас мученик.

Поэтому если к "нашему" придут следователи, то он точно будет знать - показания придется давать разве что господу богу... И будет цепляться за жизнь руками и ногами.

Поэтому давать показания в любом случае выгодней, живым остаешься. Но кто ж у нас об выгоде-то думает?

А.Б.