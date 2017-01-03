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Московский листок

В Москве за два праздничных дня поймали 188 пьяных водителей

Опубликовано 03.01.2017 в разделе комментариев 0

В Москве за два праздничных дня поймали 188 пьяных водителей

В Москве сотрудники ДПС за 1 и 2 января остановили 117 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще 71 автолюбитель с явными признаками опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования, предает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Сотрудники ДПС 1 января на дорогах Москвы выявили 65 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще 38 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. За прошедшие сутки, автоинспекторы выявили на дорогах города 85 водителей с признаками алкогольного опьянения, 33 из которых отказались от прохождения медосвидетельствования", - сказали в пресс-службе.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде водитель лишается прав на срок до двух лет. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

 



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