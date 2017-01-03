Мы будем точно знать приближение смерти. Но пока ничего не сможем поделать

В конце 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны доложил президенту об успешном завершении государственных испытаний трех новых радиолокационных станций (РЛС) высокой заводской готовности: в Орске («Воронеж-М»), Барнауле («Воронеж-ДМ»), Енисейске («Воронеж-ДМ»). По словам Шойгу, в 2017 году они заступят на боевое дежурство. То есть только в 2017 году в России впервые будет создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении.

О чем мы писали много лет, подвергаясь шельмованию - у России нет гарантированной системы предупреждения о ракетном нападении, то есть наша "ядерная дубина" может быть если не уничтожена, то сильно повреждена в случае, если вероятный противник нанесет упреждающий удар. И то, что такой удар не нанесен до сих пор - это следствие того, что вероятный противник не уверен на все 100 процентов, что сможет одним ударом ликвидировать для себя всю российскую ядерную угрозу.

То есть, конечно, завершение кольца станций типа "Воронеж" по всему периметру границы РФ - это очень хорошо.

Однако кольцо РЛС по границам - это вовсе не СПРН, а лишь ее элемент. Скажем, "Воронеж", как указывают разработчики, может фиксировать приближающуюся цель на расстоянии 6 тысяч километров. Учитывая скорость полета баллистической ракеты - это за 2-3 минуты до приближения к нашим границам. Что можно успеть за такой короткий срок, даже если учесть, что еще какое-то количество минут ракета противника будет лететь над нашей территорией к предполагаемой цели? Честно скажем, не очень много можно успеть... Во всяком случае, сбить все летящие ракеты противника технически будет уже невозможно.

Советская СПРН имела несколько иную конструкцию. Во первых, сами РЛС типа "Дарьял", технически, конечно, гораздо древней "Воронежа", были при этом вынесены куда дальше - границы СССР были обширней. Скажем, одно дело Орск в Оренбургской области, и другое - Балхаш. Одно дело Краснодарский край, другое - Мукачево. География, ничего не попишешь. А такую станцию слежения, как Лурдес на Кубе наш верховный главнокомандующий ликвидировал еще на первом президентском сроке...

Если у США на постоянном боевом дежурстве находятся десятки эсминцев УРО, являющихся элементами ПРО, то у нас что? У нас - почти ничего.

Но главное, конечно, спутниковая группировка, которая в советское время покрывала всю территорию земного шара - именно спутник дает наиболее раннюю информацию в системе СПРН, он фиксирует пуски ракетных двигателей, вспышки которых невозможно скрыть. Это происходит где-то за полчаса до поражения ракетами вероятной цели, то есть дает возможность подготовить не только средства перехвата ракет противника, но и нанести удар возмездия до того момента, пока ракеты противника уничтожат наши пусковые установки.

Это не говоря о том, что ракета, выходящая из шахты на небольшой скорости, именно в этот момент наиболее уязвима - когда она движется по баллистической траектории где-то в ближнем космосе, это все равно, что иголка в стоге сена.

Мы знаем, что со спутниковой группировкой у РФ сегодня сплошные проблемы. То есть гаранитий - никаких.

А станции слежения "Воронеж" - это хорошо, конечно. Жалко лишь, что проблему они не решают.

Анатолий Баранов