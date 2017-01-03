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Московский листок

В Белоруссии нашли новое месторождение нефти

Опубликовано 03.01.2017 в разделе комментариев 1

В Белоруссии нашли новое месторождение нефти

В Белоруссии на территории Гомельской области обнаружено новое месторождение нефти, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу нефтегазодобывающего объединения "Белоруснефть".

"В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское", - сообщили в объединении.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 миллион 695 тысяч тонн нефти. В "Белоруснефти" отметили, что более точную оценку запасов можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины.

Отмечается, что нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
независимость написал 03.01.2017 13:32
Казалось бы чего проще , приглашаешь умельцев из бритиш петролеум или шелл и через год заливаешь страну нефтью. Появляются дополнительные деньги , возможности , ростет промышленность, зарплаты. Живи и радуйся. Но! Рядом такое пи....даристическое образование как Россия с неадекватным правительством , которое очень нервно реагирует на любое проявление независимости от кремля и с легкостью начнет войну против Беларуси, так же как и против Украины.
А Украина еще 8 лет назад из России импортировала 50млрд кубов газа. Сейчас ни одного. Результат- война.
С 2020 года не будет импортировать вообще ни откуда. Своего достаточно. С 2022 планирует експорт газа в Европу.
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