В Белоруссии нашли новое месторождение нефти

В Белоруссии на территории Гомельской области обнаружено новое месторождение нефти, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу нефтегазодобывающего объединения "Белоруснефть".

"В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское", - сообщили в объединении.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 миллион 695 тысяч тонн нефти. В "Белоруснефти" отметили, что более точную оценку запасов можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины.

Отмечается, что нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе.