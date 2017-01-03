Мите-премьеру советуют обуздать рост цен на бензин

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев просит премьера России Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин. С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина - в среднем на 20 копеек за литр. И произошло это без предупреждения, говорится в заявлении на сайте администрации региона.

"Причин не объясняют, людей просто ставят перед фактом: цена поднялась, - подчеркивает Тулеев в телеграмме, направленной в Москву. - К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права".

За 2016 год стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 1,8 рубля, сообщает пресс-служба Тулеева. Последнее повышение было 10 дней назад, а всего за прошедший год цена увеличивалась пять раз. Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют. Тулеев называет ситуацию беспределом. "Монополисты используют свое положение на рынке, игнорируют интересы кузбассовцев и, по сути, залезают в карман населению", - говорится в заявлении администрации области.

Губернатор поручил подготовить необходимые материалы на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева для принятия мер антимонопольного реагирования.

Отметим, что цены на бензин росли в последние дни года. Затем, с 1 января, были повышены акцизы на автомобильный бензин пятого класса, дизельное топливо и средние дистилляты.

Власти резко реагировали на прогнозы о подорожании бензина в новом году. В Минэнерго эти заявления называли провокацией: "Не надо кричать о том, что в январе начнется резкий рост цены на бензин, - у нас всегда в январе рост, потому что период короче, а в раскладке на год получается все равно темп инфляции".

А ФАС направляла предостережение главе "Лукойла", который предположил, что в 2017 году бензин подорожает на 8-12%.

Глава ФАС Игорь Артемьев при этом в начале декабря заявлял: "Я думаю, что российский потребитель в ближайшие не то что годы, а десятилетия не увидит никаких серьезных скачков цен на нефтепродукты и на бензин".

От редакции: Просить убеждённого (как и его патрон) либерала Медведева обуздать какие-либо цены, это же святотатство! Это почти покушение на конституционную власть, для которой невидимая рука рынка - неприкосновенна. Вот отдать на приватизацию почти 20% акций Роснефти - это в духе Медведева (велевшего из правительства избавляться от госдоли в Роснефти). Любпытно, что о снижении цен на данное топливо заговорил не какой-то депрессивный, а угольно-богатый регион. Тулееву терять нечего, потэтому он сейчас склонен говорить правду в лицо. Видимо, перекличка регионов на эту неприятную для сырьевой империи тему только начинается - годик обещает быть очень жарким! Желаем правящему классу и далее соответствовать возлюбленным им образчикам из дома Романовых - особенно, когда начнутся забастовки и массовые выступления, а то ещё и голодные бунты. Как-никак 100-летне юбилейный год - это и год Февральской революции...

Д.Ч.