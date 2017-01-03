Марин Ле Пен назвала законным присоединение Крыма к России

Кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен считает законным присоединение Крыма к России. "Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия: состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум", - заявила она в интервью телеканалу BFMTV.

По ее слова, между Францией и Россией необходимо установить "стратегические отношения" в рамках борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В интервью политик также отметила, что ее предвыборная компания на предстоящих во Франции президентских выборах испытывает финансовые трудности. По словам Марин Ле Пен, в настоящее время ей не хватает € 6 млн для того, чтобы обеспечить должные условия для участия в предвыборном марафоне.

"Ни один французский банк не согласился предоставить мне кредит на ведение предвыборной кампании", - отметила она.