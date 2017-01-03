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Московский листок

Нацбанк Украины запретил физлицам платить наличными больше 50 тыс. гривен

Опубликовано 03.01.2017 в разделе комментариев 0

Нацбанк Украины запретил физлицам платить наличными больше 50 тыс. гривен

Национальный банк Украины снизил предельную сумму наличных расчетов для физических лиц в три раза - с 150 тыс. гривен ($6 тыс.) до 50 тыс. гривен ($2 тыс.), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк отмечает, что фиксация предельной суммы на уровне 50 тыс. гривен не создаст неудобств гражданам, так как будет касаться исключительно крупных приобретений - недвижимости, ювелирных изделий, транспортных средств, предметов искусства, меховых изделий, дорогих часов, путешествий", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничение не затронет безналичные расчеты граждан.

Решение вступит в силу с 4 января и, по мнению Нацбанка, будет содействовать "стабильному поступлению наличных средств в банковскую систему", а также развитию "безналичного сектора экономики". Контроль за соблюдением постановления НБУ о порядке проведения расчетов наличными деньгами возложен на налоговые органы.

 



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