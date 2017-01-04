СБУ скоро разорвет дипломатические отношения с Францией

Служба безопасности Украины (СБУ) может запретить въезд на Украину лидеру французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен после ее высказываний о законности возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук. Ранее Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала BFMTV, что "не считает присоединение Крыма незаконным", а также не видит оснований ставить под сомнение состоявшийся там референдум о воссоединении с Россией.

"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", - сказал Ткачук изданию "Обозреватель", добавив, что в обсуждении данного вопроса будет участвовать МИД Украины, так как запрет будет касаться иностранного гражданина.

Даже и не знаю... Испортила Марина себе новогодние праздники, конечно. Только вот собралась купить путевку на Украину, залезть на Говерлу, посетить львовский "Бункер", покричать с братанами "Слава героям!" А тут такой облом - СБУ на Украину не пустит... Придется как какой лохушке греть попу где-нибудь в Полинезии.

А вот суровость украинской дипломатии - выше всяких похвал! Сказал что не то - получай запрет на въезд "вукраину"! Даже если особо и не собирался... А все равно не видать тебе ни сала, ни галушек.

Я думаю, надо еще дальше пойти, и всем, у кого в паспорте есть российская виза, во въезде на Украину отказывать. Ну как в некоторые исламские государства с израильской визой. А чем Украина хуже?

А если Марин ле Пен выиграет президентские выборы, то и вовсе разорвать дипломатические отношения с Французской республикой.

Кстати, с США уже пора разрывать, Трамп вроде уже собирался признавать крымский референдум, не?

А.Б.