Во Львове сгорел крупнейший завод электроники

Более 60 спасателей принимают участие в тушении пожара в здании бывшего завода "Электрон" во Львове, сообщила во вторник пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Большинство помещений в здании завода сейчас находятся в аренде.

Сообщается, что пожар возник на втором этаже здания, в производственном помещении частного предприятия.

В период до 1981 года заводом было освоено производство 15 моделей чёрно-белых и 7 моделей цветных телевизоров (среди которых были «Электрон», «Огонёк-2», «Электрон-2» и др.). Кроме телевизоров, завод выпускал видеопроекторы «Аристон». До 1991 года телевизоры завода продавались на экспорт, в том числе в страны Западной Европы.

Независимость Украины завод встретил, являясь успешным предприятием, выпускающим более 1,2 млн. телевизоров.

Помимо продукции гражданского назначения, завод имел возможность производить ТВ-головки самонаведения для ракет класса «воздух-поверхность», двухосные оптико-телевизионные визирные головки для поиска, выявления и автосопровождения наземных и надводных целей, пассивные телевизионные головки и подвесную авиационную аппаратуру для ТВ-командного наведения ракет класса «воздух-поверхность», авиационные мониторы и аппаратуру для модернизации боевых самолётов Су-25, МиГ-29 и боевых вертолётов Ми-24.

В настоящий момент завод выпускает по нескольку тысяч телевизоров в год из импортных комплектующих, основная часть помещений сдается в аренду.