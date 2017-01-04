С нового года вода и свет для трети россиян подорожали на 50%

С Нового года вода и свет в каждой третьей российской квартире подорожали на 50%. Как сообщает "Российская газета", платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Квитанции с новой стоимостью россияне получат уже в конце текущего месяца.
О том, что жителям квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорит уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. Но санкции, судя по всему, сильного эффекта не возымели.
С этого года наказание ужесточается - с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза (то есть на 50 процентов).
Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет возможности установить приборы учета. Речь идет о людях, проживающих в аварийных домах и подлежащим сносу.
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потирая руки написал 04.01.2017 12:13
ааааааааааа-ха-ха написал 04.01.2017 11:52
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Кстати, 17-й год - год Петуха, благоприятный к петухам. Так что Володе, я думаю, в этом году ничего не угрожает.