Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

С нового года вода и свет для трети россиян подорожали на 50%

Опубликовано 04.01.2017 в разделе комментариев 2

С нового года вода и свет для трети россиян подорожали на 50%

С Нового года вода и свет в каждой третьей российской квартире подорожали на 50%. Как сообщает "Российская газета", платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Квитанции с новой стоимостью россияне получат уже в конце текущего месяца.

О том, что жителям квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорит уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. Но санкции, судя по всему, сильного эффекта не возымели.

С этого года наказание ужесточается - с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза (то есть на 50 процентов).

Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет возможности установить приборы учета. Речь идет о людях, проживающих в аварийных домах и подлежащим сносу.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
потирая руки написал 04.01.2017 12:13
Ща начнутся оплаченные сказки о том как плохо у хохлов
Ответить
(без названия)
ааааааааааа-ха-ха написал 04.01.2017 11:52
"вода и свет в каждой третьей российской квартире подорожали на 50%" - и что? Это нисколько не отвратит ватанов от любви к Володе и его подельникам, включая сучек Игоря Ивановича! Чем больше все и повсеместно будет дорожать для крымнашистов-кадыровцем, тем крепче будет их любовь к Володе. Над формированием этой любви неустанно трудится целая армия хорошо оплачиваемых пропагандонов (типа Киселя или жыдка Шапиры), а о крепнущей любви своевременно сообщает ватанам Блевада-центр. Ничего нового.
.
Кстати, 17-й год - год Петуха, благоприятный к петухам. Так что Володе, я думаю, в этом году ничего не угрожает.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы восстановления СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
01.01.2017
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
01.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В московских аэропортах отменили 27 авиарейсов (0)
С нового года вода и свет для трети россиян подорожали на 50% (2)
Во Львове сгорел крупнейший завод электроники (11)
СБУ скоро разорвет дипломатические отношения с Францией (19)
Почему у нас нет легких путей к победе над "элитой" мародеров? (8)
Нацбанк Украины запретил физлицам платить наличными больше 50 тыс. гривен (9)
Марин Ле Пен назвала законным присоединение Крыма к России (38)
Мите-премьеру советуют обуздать рост цен на бензин (4)
В Белоруссии нашли новое месторождение нефти (9)
Мы будем точно знать приближение смерти. Но пока ничего не сможем поделать (46)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: после Нового Года вспомнил о таких...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Андрей Пургин - взвешеннo и oбъективнo o ситуации в ДНР
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Хроники апокалипсиса
Максим Калашников Максим Калашников: ДА РАЗВЕ ТОЛЬКО В НЕФТИ ДЕЛО?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss