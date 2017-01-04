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Московский листок

В московских аэропортах отменили 27 авиарейсов

Опубликовано 04.01.2017 в разделе комментариев 0

В московских аэропортах отменили 27 авиарейсов

В аэропортах Москвы отменены двадцать семь авиарейсов и 19 задерживаются, передает РИА Новости со ссылкой на портал "Яндекс. Расписание".

"Табло аэропортов (состояние на 10.30 мск): Внуково — один рейс отменен… Домодедово — 14 рейсов задержано, 11 отменено… Шереметьево — пять рейсов задержано, 15 отменено", — говорится в сообщении.

Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет. Причины отмены и задержки рейсов не указываются.

В ночь на 4 января в Москве резко понизилась температура и выпал снег. По данным синоптиков, к вечеру четверга может выпасть до 14 см снега. Также ожидаются метель и порывистый ветер до 17 м/с.

 

 



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