Турецкие власти установили личность террориста, напавшего на стамбульский ночной клуб

Власти Турции установили личность террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в Стамбуле, заявил на брифинге глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. При этом министр отказался назвать имя злоумышленника.

Ранее агентство Anadolu сообщило о задержании в Измире пятерых подозреваемых, причастных к теракту в Стамбуле. Еще восемь человек, подозреваемых в причастности к преступлению, были задержаны 2 января. Все арестованные, предположительно, являются членами террористической организации «Исламское государство».

Напомним, в ночь на 1 января в турецком Стамбуле неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по посетителям ночного клуба Reina. В результате нападения погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.