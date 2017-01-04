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Московский листок

Турецкие власти установили личность террориста, напавшего на стамбульский ночной клуб

Опубликовано 04.01.2017 в разделе комментариев 1

Турецкие власти установили личность террориста, напавшего на стамбульский ночной клуб

Власти Турции установили личность террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в Стамбуле, заявил на брифинге глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. При этом министр отказался назвать имя злоумышленника.

Ранее агентство Anadolu сообщило о задержании в Измире пятерых подозреваемых, причастных к теракту в Стамбуле. Еще восемь человек, подозреваемых в причастности к преступлению, были задержаны 2 января. Все арестованные, предположительно, являются членами террористической организации «Исламское государство».

Напомним, в ночь на 1 января в турецком Стамбуле неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по посетителям ночного клуба Reina. В результате нападения погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Фамилия эта слишком известная, чтобы ее вам называть..
Александр ДВ написал 04.01.2017 13:36
Но не Путин, не?
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