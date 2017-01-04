В Москве у здания ФСИН задержали шесть человек за пикеты в поддержку Дадина

Столичная полиция в среду задержала у здания Федеральной службы исполнения наказаний шесть человек, которые стояли в одиночных пикетах в поддержку Ильдара Дадина, осужденного за "неоднократные нарушения порядка проведения публичных мероприятий". О его местонахождении не известно уже больше месяца.

Как передает "ОВД-Инфо", сначала были задержаны активистки Елена Захарова и Мария Рябикова, а позже - Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Леонид Дуброво и Татьяна Тарвид. Все задержанные были доставлены в ОВД "Якиманка".

Напомним, что супруга Ильдара Дадина, и его адвокаты уже больше месяца не могут добиться от ФСИН информации в какой колонии он находится. По мнению его родственников и правозащитники, есть основания опасаться за жизнь и здоровье заключенного после того, как он предал гласности информацию о преступлениях сотрудников ФСИН в колонии ИК-7.