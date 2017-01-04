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Московский листок

Проезд на метро опять подорожал

Опубликовано 04.01.2017 в разделе комментариев 1

лужков москва собянин когалым
Проезд на метро опять подорожал

Тарифы на проезд в столичном метро и наземном городском общественном транспорте изменились с 1 января 2017 года. Теперь при проходе в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае по карте «Тройка» за одну поездку будет списываться 35 рублей вместо 32 рублей. Проезд по карте «90 минут» обойдется в 54 рубля вместо 49. Кроме того, с сегодняшнего дня из обращения убрали билеты «ТАТ» на 90 и 365 дней, «ТАТ» на одну поездку между зонами А и Б и «ТАТ» — пригородный. Билет «Единый» на 20 поездок подорожал на 70 рублей, на 40 поездок — на 140 рублей, а на билет на 60 поездок — на 130 рублей.

Вроде бы нефть опять дорожает, рубль укрепляется как всегда "беспрецедентно". А чего метро-то дорожает?

Метро во всем мире очень прибыльный вид транпорта, так что и строительство новых станций и линий - это не расход, а инвестиция. А разве должны потребители оплачивать инвестиции собственника? Если хочешь привлечь деньги граждан - привлекай, но потом расплачивайся долей в доходах. Иначе дичь какая-то выходит - метро прибыльно, а цены на него растут.

Хотя ответ, конечно, очевиден - как-то нужно же оплачивать безумные траты городского бюджета на "красоту" по-собянински. Один переезд Мосгордумы из и без того хорошего комплекса на Петровке в дворцовый комплекс князей Гагариных обошелся городу в копеечку - еще и больницу, располагавшуюся там ранее, пришлось куда-то выселить. Но за такой подарок "народные избранники" проголосуют теперь вообще что угодно... Вот даже интересно, если ли пример, чтобы законопроект поступил из мэрии, а депутаты бы его забраковали? Нет? Я так и думал.

Ну а все "безумные" проекты городских властей - они только с виду безумны как знамнитая "зеленая девушка". А если посмотреть на их финансирование из городской казны - очень даже небестолковые, еще и похлеще полетов в космос будут, если в деньгах сравнивать. Только летают как крокодилы из анекдота - низенько-низенько...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Лис написал 04.01.2017 14:58
"Собянин"-это проект Шаймиева,Абрамовича, Путина и Гундяева.Москвичи для них просто лохи и дойная корова.Cостояние только одной семьи Шаймиевых оценивается приблизительно в 400 млрд.$..У москвичей просто нет таких денег чтобы хранить 500 млрд.рублей на счету Татфондбанка.
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