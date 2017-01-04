Набиуллину признали лучшим в Европе главой центробанка

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина признана лучшим в Европе главой финансового регулятора по версии британского журнала The Banker, передает Интерфакс.

Годом ранее журнал назвал лучшим руководителем ЦБ в этом регионе главу Банка Англии Марка Карни.

The Banker отмечает роль Набиуллиной в снижении инфляции, улучшении экономического роста в России. Усилия главы ЦБ привели к тому, что уровень инфляции по итогам 2016 года опустился ниже 6% с 12,9% в 2015 году, отмечает издание. Журнал указывает, что, по данным Международного валютного фонда, инфляция в новейшей истории России никогда не опускалась ниже 6,1%.

Кроме того, издание отметило усилия председателя ЦБ РФ по оздоровлению банковского сектора. Начиная с 2014 года регулятор отозвал лицензии у порядка 300 кредитных организаций.