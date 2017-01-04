Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Среди подозреваемых в организации теракта в Стамбуле оказались выходцы из Дагестана

Опубликовано 04.01.2017 в разделе комментариев 4

Среди подозреваемых в организации теракта в Стамбуле оказались выходцы из Дагестана

Среди задержанных по подозрению в причастности к нападению в ночном клубе в Стамбуле в ночь на 1 января оказались выходцы из Дагестана и Средней Азии, сообщает турецкая газета Hurriyet. По данным издания, среди задержанных в турецком городе Измир 9 мужчин, 11 женщин и 20 детей из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии. Все они подозреваются в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что полиция задержала 27 человек по подозрению в связи с терактом. Среди задержанных были члены трех семей. Полиция также установила личность террориста, который открыл стрельбу в ночном клубе.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный открыл огонь по гостям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, несколько десятков получили ранения.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
весельчак У написал 04.01.2017 19:38
какая тонка политкорректрость!
нет что бы сказать - террорист оказался русским (а мы и подумать не могли!)
так начинают издалека - Туркестан (что это?), Дагестан...
Ответить
(без названия)
нельзя запретить-нужно возглавить написал 04.01.2017 19:12
Как будто на Донбассе в террористах не россияне.
Ответить
(без названия)
так все идумали написал 04.01.2017 19:10
Таки Россия.
Ответить
(без названия)
ничего не понял написал 04.01.2017 19:00
Дагестан - это страна такая? Или это Россия?
значит террористы - россияне? Русские?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы восстановления СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
01.01.2017
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
01.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Среди подозреваемых в организации теракта в Стамбуле оказались выходцы из Дагестана (4)
Набиуллину признали лучшим в Европе главой центробанка (3)
Китайский маньяк ранил тесаком одиннадцать детей в садике (3)
Проезд на метро опять подорожал (2)
В Москве у здания ФСИН задержали шесть человек за пикеты в поддержку Дадина (5)
Турецкие власти установили личность террориста, напавшего на стамбульский ночной клуб (2)
В московских аэропортах отменили 27 авиарейсов (1)
С нового года вода и свет для трети россиян подорожали на 50% (9)
Во Львове сгорел крупнейший завод электроники (22)
СБУ скоро разорвет дипломатические отношения с Францией (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: ЕСЛИ ТУТ НЕ СССР И НЕ ЕВРОПА
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Клептоманы-крысятники
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Древний криминал
Максим Калашников Максим Калашников: Поразвлекаться. Особенно на фоне официозного "юмора"
Максим Калашников Максим Калашников: Умели наши деды смело планировать! (Диатриллер 1960 г. о 2017-м)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss