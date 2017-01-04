Среди подозреваемых в организации теракта в Стамбуле оказались выходцы из Дагестана

Среди задержанных по подозрению в причастности к нападению в ночном клубе в Стамбуле в ночь на 1 января оказались выходцы из Дагестана и Средней Азии, сообщает турецкая газета Hurriyet. По данным издания, среди задержанных в турецком городе Измир 9 мужчин, 11 женщин и 20 детей из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии. Все они подозреваются в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что полиция задержала 27 человек по подозрению в связи с терактом. Среди задержанных были члены трех семей. Полиция также установила личность террориста, который открыл стрельбу в ночном клубе.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный открыл огонь по гостям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, несколько десятков получили ранения.